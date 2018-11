Presencia de peso de los sudamericanos

La fiesta del la Breeder’s Cup tendrá un sabor latino como pocas veces. Serán siete los representantes de la hípica de nuestro continente que vayan en busca de la gloria. La presencia se dará en tres de los cotejos. Recordemos que la Breeder’s Cup cuenta actualmente con 14 clásicos que reparten 28 millones de dólares. Esta será la edición 35 de una serie que crece prácticamente cada año y que es cada vez más internacional.



El panorama ha cambiado bastante desde aquella primera edición que se celebró en 1984 en el desaparecido Hollywood Park. Esta vez será en el mítico Churchill Downs, el hogar del Kentucky Derby. Será la novena vez en este escenario, el mismo que sirvió de marco para la inolvidable victoria de nuestro Invasor en la prueba más importante, el Classic.



Esta vez no habrá sudamericanos en la prueba central pero la presencia será fuerte en tres de los cotejos. La existencia de carreras clasificatorias hacen que sea mas sencilla la presencia, como también lo facilita el hecho de poder inscribir a los padrillos.



El argentino Hi Happy que promete 20 a 1 en la morning line correrá la Breeder’s Cup Turf, que con 4 millones de dólares es la segunda en recompensas. En esa misma carrera correrán el chileno Robert Bruce y el brasileño Quarteto de Cordas. Enable es la gran favorita de la prueba.



La carrera donde hay mas chances de victoria para los del sur es en el Distaff. Allí estarán las argentinas Blue Prize y Vale Dori así como la chilena Wow Cat. Largarán juntas en los partidores ocho, nueve y diez justo al lado de la favorita Monomoy Glory.



La otra presencia será la de Smart Choice quien competirá en el Filly and Mare Turf. Ojalá alguno de los sudamericanos resulte vencedor, sería grandioso para la región.