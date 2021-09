Prelude Love se destaca en el clásico Criadores Nacionales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pista de grama es más favorable para Perfect Love, que en su corta pero meritoria campaña ha logrado sus triunfos sobre 1300 y 1600 metros en pruebas de corte estelar. El defensor de las sedas Guara del Sur supo derrotar a Alan Music y a Nadie te Olvida sobre trece cuadras y a Prelude Rye y Candymike en la milla verde, respectivamente.



Dejó pasar la Polla para alistar en este clásico sobre 18 cuadras que bien lo pueden encaminar hacia tierras extranjeras y al Carlos Reyles (2300 en césped) más que hacia pruebas de Triple Corona. En arena fue escolta del tordillo canario en el Criterium, bien que se puede readaptar a la pista y llevarse el triunfo.



Enemigos tiene varios, uno de ellos es Powertothepeople, que tras un auspicioso debut tiene de las buenas a nivel estelar. En la pasada Polla vino entre los de vanguardia y llegó solo a cinco largos y medio del ganador. Similar comentario para un Nouvel que corrió de muy buena manera en la Polla: adelante marcando carrera y parciales. Bravo de verdad.



Tanto Nadie te Olvida como Mestre de Ouro o Nostradamus pueden terciar en la prueba.



Pepper Mill del Brasil al Uruguay



El clásico Brasil G3 sobre 1600 metros es la gran previa del clásico Uruguay G3 - Longines Cup del próximo 24 de octubre en Maroñas que se disputará sobre misma distancia y pista con una bolsa de premios de 64 mil dólares.



La tordilla Pepper Mill llegó a Maroñas con tabuladas en corto y arena en La Plata y Palermo donde visitó el podio en tres ocasiones sobre 1000 y 1300 metros.



En el Jerárquico presenta nueve corridas, todas en verde con dos triunfos, uno sobre catorce cuadras en prueba de condición y en el clásico Fomento donde sorprendió a propios y extraños al derrotar a las mejores del medio. Baja en distancia, se ganó el respeto y es candidata al disco y la foto.



Trilogía de enemigas tiene la del Mi Ilusión, Dulce Brujita (corre en yunta con dos que son bravas), Blossom y Lisarb. Desde ya, carrerón para ellas sobre la milla con visa al Uruguay.



Sonho de Bronze va por el Sarandí



Con ocho féminas nacidas en 2018 se disputa en quinto término de la dominical el clásico Sarandí URU G3, una prueba que puede catapultar a su ganadora a las próximas citas estelares buscando un lugar en el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del próximo 6 de enero.



Tuvo Sonho de Bronze un muy buen debut que lo hizo coincidir con victoria. Tras ello alistó y llegó tercera en el Fillies de Campeones. Por un tema ajeno a las huestes de la hija de Trinniberg no pudo correr la Polla y busca su desquite y su primer título estelar en el clásico a disputarse esta tarde en Maroñas. No será tarea fácil, pero confiamos en la del San Miguel Queguay.



Seguros estamos que la pupila de Ramón Peralta se repartirá el gusto de la afición y del totalizador con la norteña Notizia Buonna, que tras debut triunfal se debatió con las mejores en los clásicos. A no ser en su última actuación, donde llego a ocho largos de Flor de Rocío en grama, sus dos anteriores fueron más que aceptables.



Para cerrar la triple fórmula optamos por Rubia de Mota, una Sloane Avenue, ganadora de una que no corrió bien en el Producción Nacional y que vuelve a las pistas a reinvindicarse con los suyos y con la afición. La perdedora Lady Luisa es lance atendible.