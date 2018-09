Un Preferencial de alto calibre

Con nueve ejemplares en gateras, a las 15:10 en el hipódromo Las Piedras se disputará el Preferencial Profesionales del Turf. Un llamado en sistema de handicap con 1400 metros de recorrido donde alistarán dos destacados animales de pistas, ganadores estelares en Maroñas con pasado en lares canarios. Tanto el tordillo Decisivo Boy como el local Dog Halo presentan más que interesantes credenciales para volver a la senda del éxito en un escenario que los vio debutar el pasado año con triunfos.



El pupilo de Santesteban, luego de ganar en su inicio tuvo altas y bajas en Maroñas, tras sendos puestos de place entre ejemplares de dos años logró dos victorias en condicionales para saltar y ganar el Criadores Nacionales de excelente forma. Nos la tuvo todas consigo en Nacional y Comparación, tras largo paréntesis volvió este año al Sprint de Campeones donde no hizo pie. Sobre la milla en el especial Pastor Victorica volvió a demostrar lo suyo para luego caer, hace dos semanas con Fitzgerald en el Rodríguez Larreta. Carga top weight, le dispensa un kilo a Dog Halo y dos a Rey Victorioso, es candidato.



Su mas acérrimo enemigo es Dog Halo que tuvo en su primer campaña el pico alto ya que tras su logro canario se llevó la condicional en maroñas, el Lavalleja y el Juvenile de Campeones. Una rebelde lesión lo dejó un año sin correr con la de colores, realizó su rentree, también, en el Sprint de Campeones en donde llegó en cuarto lugar en más que valiente carrera. Luego, el descendiente de Teeth of the Dog disputó clásicos de cortometraje en donde ocupó marcador rentado.



De local, ante su gente y su hinchada particular, el defensor del Juliana y Agustín será bravo de batir.



Cierra la triple fórmula Rey Victorioso que viene de correr en menores distancias. El resto del lote, amparado en escala de peso, buscarán hacer sentir el plomo al trío.