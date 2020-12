La pre lista del mitin 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 19 días de la disputa de los grandes premios José Pedro Ramírez G1, Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1, Pedro Piñeyrúa URU G1 y Maroñas URU G2, en la víspera se realizó la preinscripción de lo que será recordado, en años, como el Mitin de la Pandemia. Quienes no peinen canas, cuando estén compitiendo los nietos, bisnietos maternos y paternos de Invasor, de Ioya, de The Leopard y de tantos padrillos que están padreando hoy en nuestras praderas, recordarán la pandemia, el cambio de fecha y “aquel Ramírez que se corrió 11 días más tarde que el tradicional 6 de enero”.



Para el Ramírez preanotaron Olympic Harvard, Miltitoplp, Bobby Q, Tetaze, Moet Mix, Cerro Largo, Mourinho, Hechicero, Mundanal, Little Vicky, Leopardo Real, Cap Bon, Capita, Atlético el Culano, Garmisch e Independent Honour. Quedan, al momento de suplentes El Curato, Keep Down, Mitterand, Russian Time, Molequi Felipe, Fanática, Un Ser Superior, Blue Storm y Catchmeifyoucan.



Para el Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle lo hicieron Instamancha, Algecira Fever, Sentimental, Astrid, Honra Real, Villa D´Este, Blossom, Que Felicidad, Simple y Genial, Wild Vip, Leoparda Brava, Nessum Dorma y Otimista PH, son suplentes a la fecha Fanática, Queen Boudica, Cozy Fever y Soy Atractiva.



Son 31 los que buscan la milla del Piñeyrúa, Aero Trem, Inalcanzada, No Idea Day, Leoparda Brava, Folk Honour, Sub Manner, Silver Rye, Al Mare, Pushkin, Great Spirit, Blanc de Noirs, Engineer, Larravide, Gaucho, Rey Victorioso y Homeu, esperan para poder tener gatera Mindcraft Plane, El Cantante, Ostrovsky, Alvarez, Lo Felipe, Mastro Boy, Urso Maggiorre, Ess Glorioso, Steel, Ben Hur, Catchmeifyoucan y Hello-Goodbye.



Para el kilómetro del Maroñas tienen gatera asegurada Rainha Pioneira, Mango Jangle, Franken, Dog Valiente, Brexit, New Orleans, Croft, Suprema D’Or, Pluralismo, Special Energy, Golden Boy, Bello Palpite, Idealista, Yihadista, Machiavello y Farmall, esperan Le Blanche, Borussia, Aris, Sacramento Dor, Engineer, Catchemeifyoucan, Muñeco de Honor, Berraco y Jeitinho Doce.



Los cuatro clásicos del Mitin tuvieron avidez de anotación, con preinscripciones que llegan de la vecina orilla y animales que viajaron con anterioridad para participar en los dos clásicos de grupo uno.



El Mitin de la Pandemia tiene nombre, el 17 tendrá a sus cuatro ganadores.