Los pre inscriptos auguran clásicos de nivel en Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Gran Premio José Pedro Ramírez G1 ya tiene su lista de veinte pre inscriptos con base de los mejores fondistas locales e invitados, en el caso de viajar, de lujo.

Los tres mejores potrillos del año abren listado primario, el crack de la generación Miltitoplp, Cap Bon y Ajuste Fiscal, que junto a Hechicero y El Maki enfrentarán a la visita encabezada por Keep Down, Namasse y Little Vicky y a los mejores “stayers” mayores de nuestro país. Los nombres de Olympic Harvard, Bobby Q, Cerro Largo, Great Spirit, Mundanal, Card Day y Negrone son los que lideran en ese rubro.

También pre anotaron Viejo profesor, Nedway, Lo Felipe, Gauche y Long Way. La carrera tiene 117 mil dólares de bolsa de premios y se corre sobre los ya clásicos 2400 metros.

En el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 (2000 metros) pre inscribieron 25 yeguas, a saber: Joy Revolucionaria, Ayra (ARG), Perfumada, Fade Femme, La Mansa Nistel, Maravilla Fever, Blossom, la crack Algecira Fever, Linda Le, Lolli Pop, Jeitinho Doce, Flora Gambo’a, Kamba Cua, Lilly Spencer, Kurdistana, Imennsa Vendetta, La Dernieri, Found Paulina, Electronica, Carina First, Sentimental, Nakai, Nothing Hill LP, Lady Leti i Namasse.

La bolsa asciende a US$ 40.746 y las que ocupen gateras deberán recorrer 2000 metros para alzarse con el G1, para ellas en Reyes.

En el kilómetro del clásico Maroñas URU G2 (US$ 25.612 en premios) se auguran gateras llenas ya que los pre inscriptos ascienden a 26 en una batalla que mantendrá en vilo a la afición, de gateras al disco con teletimer al rojo vivo.

El listado está compuesto por: Invasive Grass, Exportacao, Lee Jeans, Luna Baluna, Suprema D’Or, Dog Valiente, Pepenadora, Rojokongo, Brexit, Fast Night, Sub Princess, Franken, Rainha Pioneira, Alphorn (BRZ), Itaperuna (BRZ), Mi Carabela, Don Pedro, Machiavello, Diente Pintado, Farmall, Meu Bahiano, Cloyan, Fanatica, Rojo Corredor, Kusturika y Opera Cat.

En la milla del Gran Premio Pedro Piñeyrua URU G1 es la prueba estelar con menor número de pre inscriptos, quince con nombres que por si solo llevarán mucho público a Maroñas.

Pushkin, Cloyan, Chimango, Purebred, Sinabung, Fitzgerald, Noidea Day, Urso Maggiore, Almoradi, Mr. Solis, Aero Trem, Al Mare, Namasee, El Prodigo y El Cantante son los pretendientes a gateras con nombres que se repiten en otros clásicos de la fecha.

El jueves 26 de diciembre, en horario de la mañana, se debe pagar la inscripción para quedar alistado en cada uno de los cuatro clásicos y ser parte del sorteo de gateras que se desarrollará en Maroñas a las 19 horas. Faltan 20 días, se vive el Mitin en Ituzaingo.



Las entradas para el Mitin están a la venta con bonificación en Red UTS

Están a la venta las entradas para la gran jornada del 6 de enero. Las mismas tiene una bonificación del 20% si se compran antes del domingo 29 diciembre.

Precios:

Tribuna Palco Oficial general: $440, Palco oficial menor entre 13 y 17 años: $120.

Tribuna Folle general: $240

Tribuna Folle menor entre 13 y 17 años: $80

Con un Ramírez de excepción y con la presencia de Pablo Gustavo Falero se espera un lleno absoluto en el Circo de Ituzaingo.

Actuarán, entre otros, Orquesta Infantiles y Juveniles del Uruguay, Christian Cary, Juan y Rafa, Manuel Pérez Carbajal y Puro Chamuy.