Potrillos y potrancas se miden sobre 1800 metros

Jornada más que interesante nos espera a partir de las 12:30 en el hipódromo Nacional de Maroñas. Como es costumbre en tiempos de pandemia, serán 10 cotejos con tribunas vacías. Se corren dos clásicos tradicionales, las potrancas se miden en el Sarandí mientras los potrillos lo hacen en el Criadores Nacionales. Si bien ambos son en arena, sobre 1800 metros, tienen una bolsa de $803.637 y son de categoría URU G3, el panorama previo de cada una de las carreras es bien diferente, eso sí, ambas son carreras muy atractivas.



En el Sarandí se medirán solo seis potrancas. Todas las luces están enfocadas en lo que pueda hacer Astrid. La pinga del stud Los Cuervos venía haciendo estragos ante sus rivales de generación, crack 2 años y campeona llegaba a la Polla tras ganar con facilidad el Producción Nacional (G3), sin embargo en la Polla no tuvo su tarde. Tras correr en parciales exigentes sufrió los 300 metros finales y debió conformarse con escoltar a Instamancha, quien la pasó sin lucha. No acusó problemas sanitarios y por eso vuelve dos semanas después para buscar el sexto triunfo de su campaña. La hija de The Leopard enfrenta a un lote al que si está en una buena tarde debería vencer sin mayores sobresaltos. Quizás la mayor duda radique en los 1800 metros. Creemos que Calpurnia, que viene en ascenso y fue tercera en la Polla es su máxima rival, las restantes cuatro deberían adelantar mucho para vencerla, pero eso entre animales jóvenes siempre es posible.



En tanto en el Criadores Nacionales tendremos una carrera muy pareja y tremendamente atractiva. Pocas veces un clásico tiene a tantos participantes con chances ciertas de vencer, tiene todo para ser una gran carrera. Nuestro voto va para El Patriota, el del stud La Pomme tuvo un debut brillante pero luego cayó con claridad en su primer clásico. Creemos que sus 530 kilos le pasaron factura en la cancha pesada y ahora veremos su real valor. Tiene a su enemigo en Trinmani, a quien le vemos mucho futuro en el fondo, le costó ganar, pero viene de victorias consecutivas en Las Piedras y Maroñas y el del Mustafa puede seguir de largo. Leopardo Real será probablemente el favorito en pizarras, fue tercero en el Ensayo y eso vale oro. Independent Honour que volvió con una aceptable muestra en la Polla, Wilfork que es un perdedor de lujo, Bang Bang Boom de excelentes conexiones, Corazón de Leon que ganó por varios cuerpos en Las Piedras, Her Majesty de gran presente así como Possesivo que busca factible recuperación son también cartas de primer nivel. Promesa de espectáculo.



ROBERTO PELLEGATTA TENDRÍA SU FUTURO EN MAROÑAS



Leyenda entre los cuidadores de Argentina, el veterano profesional Roberto Pellagatta tendría avanzado los planes para radicarse en Uruguay. Según información del colega argentino Carlos Delfino, arribaría a nuestro país con unos 20 caballos y mantendría parte de su equipo en Palermo. El buen momento de nuestra hípica, los serios problemas que atraviesa Argentina a causa del Covid-19 y que afectan duramente a su turf y las ganas de un cambio de estilo de vida influirían en el cambio de aires del afamado profesional.