Potrancas con la mira alta

El hipódromo Las Piedras presenta 10 competencias a partir de las 14 horas. Jornada con buen nivel en la que se destaca en quinto termino de la reunión el clásico Dr. Aureliano Rodríguez Larreta. El cotejo va sobre 1400 metros y está reservado para potrancas quienes comienzan a preparar la definición en busca de ser la crack ya que tanto la Polla como el Selección ya se vislumbran en el horizonte. Tres Botas cuando ganó lo hizo muy bien tanto en esta pista como en Maroñas, además en la capital sumó una interesante chapa clásica y viene de ser tercera entre ganadoras de una, por todo esto es nuestra elegida. Nicol Romero y Néstor Chávez procuraran llevarla al podio. Sin embargo debemos advertirlo, es una carrera muy pareja en la que no caben descartes. Antonio Cintra presenta a la invicta Alkida con quien buscará un nuevo clásico en su increíble temporada. Debutó en gran forma, ganó bien sobre 1200 metros en Maroñas y aunque pega un salto la vemos capacitada para llevarse la victoria, es enemiga de lujo. Mucho más que una sorpresa es Lady Drink, tras muchos amagues logró salir de perdedora tras cambiar de aires. Le vino muy bien esta pista, ganó sobrada en la distancia y aunque este lote es mucho mas bravo esta es una potranca que tiene potencial y su entrenadora María Ximena Marrero tratará de llevarla a su techo.





EDINSON RODRÍGUEZ. El jinete uruguayo tendrá nutrida participación esta mañana en Bahrein. En la que será la segunda jornada de carreras en la temporada Edinson buscará sumar victorias a la conseguida hace una semana. Siempre con caballos cuidados por el entrenador Allan Smith, nuestro compatriota dirá presente en cinco de las siete reuniones previstas y según sus propias palabras corre en tres de ellas con grandes chances de pelear por el triunfo. Esta semana en tanto Carlos Bueno no tiene montas y no participará de la reunión.