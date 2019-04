Potrancas en el césped a nivel estelar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maroñas abre el quinto mes del año con jornadas de viernes - acompaña a Florida - donde promete 12 competencias y 16 para el día domingo donde se disputará, el clásico Treinta y Tres Orientales, Listado sobre césped y 1300 metros mas dos handicaps especiales. En el circo de Las Piedras, en jornada exclusiva sabatina - no hay carreras del Sistema Integrado nacional del Turf - se corren diez pruebas con destaque para el Preferencial “Municipio de Las Piedras”, handicap para ellas sobre 1400 metros con nombres de relieve en el listado de anotadas.



El clásico Treinta y Tres recabó ocho anotaciones donde no figuran, Blossom, la ganadora del clásico Pons, en arena sobre 1200 metros y Bella Fever, titular de las dos primeras pruebas estelares de la temporada, hoy en reposo y alejada de las lides.



De las 8 participantes, seis de ellas son ganadoras de una mientras que dos de ellas no conocen las mieles del éxito, irán por el triunfo y los 354 mil pesos asignados a la “ecurie” ganadora, Victoriana, Que Felicidad, Mi Carabela, Blue Spark, Flor Real, Encerada, One Drope y Flaming Star.



De ellas, Victoriana fue cuarta en el Pons sobre la grama, Que Felicidad fue tercera y Mi Carabela ocupó la posición de escolta de Bella Fever. También saben lo que es correr en césped, Blue Spark que triunfó en la condicional derrotando a Encerada y Flaming Star que ocupó el cuarto puesto. Tanto Flor Real como One Drope no saben, aún, lo que es correr en la verde pista de Maroñas.



En el especial Rendija sobre arena y 1200 metros anotaron Notting Hill (54), Pepenadora (50), Paleta Quemada (61), Itrak (57), Illy (52), Abbondanza (57), Perfect Bullet (60), Battery Plus (50), La Picardia (50), Iole (50) y Lee Jeans (58,5).



En 15º término, abriendo la Doble Final se disputa el Especial Frank Hughes con 14 cuadras a recorrer, prometen ocupar gateras, Fui Con El (57), Niko Prince (60), Star Trek (54), Radu (50), Betum San (51,5), Poseidon Inc (53), Almoradi (55,5), Piampo (51), Franken (55), Mango Jangle (56), Imperium (52), Loved by Rose (58) y Fenómeno (56).



En el pedrense, en sexto lugar se corre el “Municipio de Las Piedras” sobre 1400 metros en donde prometen participar Dama do Juagarete (51), Hindu Tiger (51), La Latina (56), Good Road (55), Gambita (50), Evasora (58), Interamericana (58), Non Tein (56), Ultimo Lance (50) y Kattegat (55).



En el Leguisamo de Florida se corren las clasificatorias de Nueva Generaciçon y Rey de la Recta en jornada de 8 pruebas.