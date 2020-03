Podios de Soapy Sky y Monje Negro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El triunfo de Soapy Sky en el clásico Juana Mautone de Cousiño G3 le da a la Soapy Danger su segundo triunfo de grupo estelar del año y la coloca, al cierre del segundo mes del año en curso, como la mejor “flyer” de Maroñas.



La campaña de Soapy Sky, a sus seis jóvenes años, ha tenido en este 2020 un vuelco sensacional. Tras 52 entradas a pista (Maroñas y Las Piedras), el pasado 19 de enero obtuvo su primer clásico de grupo y en la víspera, tras obtener una victoria de condición, le da el segundo podio de toque internacional.



Momento cumbre de la dilatada campaña de la nacida y criada en La Concordia que, a su vez, también tiene un 2020 soñado. La cabaña obtuvo los seis clásicos de grupo del año con Ajuste Fiscal, Sentimental y la propia Soapy Sky mas el bueno de Bobby Q que fue criado en el haras de Melilla. El clásico disputado en la víspera tuvo en la pupila de Luis Parada (léase Ignacio Portela) a una formidable Soapy Sky, que, conducida en esta oportunidad por Pablo Rodríguez dejó a las mas apostadas, Itaperuna y Sub Princess mover la contienda en rigurosos parciales para quedar a merced de la descendiente de Soapy Danger en la última cuadra de la prueba.



Soapy Sky llegó con un largo de ventaja sobre Itaperuna, a dos cuerpos arribó en tercer lugar Sub Princess, cuarta a media cabeza cerró el rentado Rainha Pioneira quedando en quinto puesto La Almudena.



Desde la apertura de gateras Sub Princess e Itaperuna se trenzaron en lucha por ser guías de contienda, cerca se ubicaban Rainha Pioneira, La Almudena, Mi Carabela y Soapy Sky. El teletimer se detuvo en 22”83 para las primeras cuatro cuadras. al girar el codo, la lucha no cesaba entre Sub Princess e Itaperuna, en los 300 se unía Rainha Pioneira y desde el fondo Pablo Rodríguez armó la atropellada de Soapy Sky que fue un bólido de doscientos a la raya para ganar de excelente forma.



Good Report. En el especial sobre 18 cuadras fue amplio el dominio de Monje Negro sobre sus rivales. Conducido por Luis Cáceres, de notable tarde, el pupilo de la familia Martínez llegó con varios de ventaja al espejo empleando muy buenos 1’47”54. Fue escolta Romulo, tercero Mordoree a 1/2 cuerpo, a misma distancia llegó El Pampero.



Saudi Cup. Maximum Security ganó la carrera de mayor bolsa en el mundo, se llevó 10 millones de dólares de los 20 a repartir.