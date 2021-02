Podio en grama de Happy Ending

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con dos jinetes encendidos, con dos pingos que dieron todo por la victoria y en un mano a mano de gateras al disco, el norteño Happy Ending derrotó por el hocico a Her Majesty en el Handicap Especial Mascagni disputado en el víspera en el Hipódromo de Maroñas.



Brillaron en las cruces de los dos pingos el joven Maicol de Souza y el veterano Fernando Olivera, dieron todo de sí, exprimieron a sus cabalgaduras en los últimos doscientos para obtener la victoria que le correspondió al pupilo de Darci Minetto en final de bandera verde. Méritos similares para ambos pura sangre que dieron todo por la victoria, que en el disco, le correspondió al descendiente de Adriano.



Fue tercero Homeu, que cargando top - weight, le dispensaba 5.5 y 6 kilos a los dos que definieron, tuvo una buen desempeño al igual que el tres años Kaneman que en los 350 finales tuvo problemas de tránsito que le imposibilitaron llegar más cerca. Cerró el semáforo, Little Leca.



La carrera tuvo en Her Majesty y Happy Ending a sus dos guías de vanguardia, picaron firme y ambos, en espejo, fueron recorriendo los primeros metros de la carrera. Cuando llevaban cuatro cuadras corridas, ambos se disputaban la punta, cerca se ubicaba Wador junto a Homeu, detrás quedaban Ess Glorioso, Prelude, Kaneman, Little Leca, El Francés cerrando filas Mr. Solís.



Tras detener el teletimer en 23”62 y exigentes 45”68, ambos punteros tenían a un compacto lote detrás, antes de girar el codo, entre el primero y el que cerraba la fila no había más de seis cuerpos.



En los 400 finales, Her Majesty por flanco externo y Happy Ending pegado a la empalizada mantenían ventajas, Kaneman buscó lugar y tuvo problemas de tránsito al igual que Homeu, desde el fondo se dejaba ver Little Leca.



De doscientos a la meta fue un toque y toque de ambos pingos, el hocico de Happy Ending le valió la victoria ante un Her Majesty que fue escolta. Todo en 1’35”08.



NACIONAL E INTERNACIONAL

Los ojos del burrero tendrán para disfrutar de jueves a domingo con carreras a nivel nacional e internacional. En Meydan anotan Trancaferro, que será el quinto y último elemento de la delegación celeste en debutar. El Alcorano alistará en el Firebreak Stakes, un Grupo 3 sobre 1600 metros con 130 mil dólares en premios mientras que Upper Class anotará en un cortometraje y recién en la mañana de martes se sabrá si será de partida.



Mañana se confirmará también quién será el encargado de conducir a ambos pingos dado que Leal está suspendido.



En Maroñas se corre el Manuel Quintela, en césped y sobre 2100 metros, según el Reloj de Ovación, Gabriel Rodríguez la carrera tendrá en gateras a Intocable Z, Mundanal, Emperor Hulk, Don Pata, Villa D´Este, Happy Day y Athelsta mientras que desde el canario se anuncia que viaja el eximio pastero El Cantante. Muy seguramente la lista de candidatos no quede en ese número.



El clásico Los Haras, G3 sobre dos kilómetros, no tendrá a la reciente ganadora de G1 Honra Real que anota en el Gran Premio Selección de Las Piedras el viernes 12 de febrero. Sí lo hará Instamancha.



También se disputan los clásicos Irineo Leguisamo y Juan Amoroso para potrillos y potrancas del 2018 y el especial Milia 1500 metros.



En Paysandú, el jueves 4 de febrero, inicia el SINT.