La pista de césped recibe estelares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El próximo viernes 10 y domingo 12 de mayo en Maroñas y sábado 11 en el Hipódromo de Las Piedras entregan tres reuniones hípicas. Se completaron 20 carreras en el Jerárquico y un total de 10 en el hipódromo limítrofe.



La carrera más atractiva del fin de semana se trata del clásico Lavalleja (Listado) sobre grama y 1300 metros donde prometen participar trece cotizados ejemplares nacidos en 2016.



Encabeza Netflix (Southern Lawyer), le siguen por orden de gatera: Don Alejandro (Alexander of Hales), Kingdon (Subordination), Holiday Inn (BRZ - Adriano), Soy Impostor (Ecclesiastic), Laercio (Awzaan), El Cesar (Ecclesiastic), Bar Arocena (Ecclesiastic), Alto Voltage (Ecclesiastic), Loco Tracks (Tiger Tracks), Little Royal (A Little Warm), Berraco (Forestry) y Brujo de Oro (Brujo de Olleros).



El Lavalleja se trata de una prueba estelar sumamente atractiva, con diversidad de chances, con animales estelares, con ganadores en arena y grama que hará difícil la elección del candidato al casillero mayor como así también al burrero para acierto de apuestas exóticas. Para los nacidos en nuestro país es el último paso hacia la Juvenile de Campeones, buscando puntos y gatera en la prueba que se corre el 2 de junio sobre 14 cuadras. También es el Lavalleja el segundo clásico a disputarse en césped para la generación actual; en el anterior Holiday Inn derrotó a Alto Voltage en prueba de subido tenor y emoción llegando tercero cerca Bar Arocena. No estará en la cita Es Fever, ganador del Vargas Guillemette sobre 12 cuadras en arena.



Completan acción en pruebas de corte mayor los especiales Italia y Guillemette sobre 2000 y 2200 en grama.



Ellas, serán 6 en gateras, Flash mas Querida (52), Carina First (57), Soy Atractiva (56), Que Ideia (54), Kurdistana (55) y Fade Femme (54).



Ellos, mientras tanto, ocuparán doce cajones, por dentro va la yunta del 12 de agosto Dicidio (55) y Reality Bites (55) que larga por dentro, luego se apostarán Funcho (52), Mundanal (61), Intratable (53), Van Van (51), Little Leca (54), El Poderoso (54), Cerro Largo (61), Baila de Noche (57), Once Negro (52) y Olympic Iran (50).



En el pedrense, en jornada sabatina se disputan la clasificatoria del Rey de la recta sobre 600 metros y el Carlos Rodríguez Larreta sobre 1300 metros con 13 en gateras.