Desde Las Piedras al Ramírez

Los ejemplares radicados en Las Piedras se hacen sentir en cada Mitin de Reyes. En 2009, con monta de José María Silva y al cuidado de Ubal Migues, el rey Relento obtuvo el José Pedro Ramírez. El pasado 6 de enero fue turno de First Thing, que, con guía de Pablo Rodríguez y bajo los cuidados de Germán González, obtuvieron el máximo galardón en Maroñas, ganar la prueba de G1 sobre 2.400 metros.

Para esta nueva edición el potrillo Miltitoplp se lleva las miradas, acompañado por el cuatro años Negrone, que va por la revancha tras llegar en noveno lugar en la edición 121.

Ambos serán conducidos por látigos de tierra adentro: el potrillo por el ascendente Eric “Nano” Acosta, oriundo de Cerro Colorado; el hijo de Ioya Bigtime por el experimentado Fabio Guedes, un pedrense de ley, ganador de varias pruebas de grupo en el Mitin de Reyes.

Acosta tiene gran confianza en el suyo y comenzó diciendo: “Tengo la suerte de correr mi primer Ramírez, en los papeles primarios con chance. El caballo llega muy bien, tiene una pasada en la distancia, en Las Piedras en 2’39”, bien y tiene a la fecha una buena sanidad y está preparado para esta carrera”.

Nos encontramos con “Nano” en Las Piedras a una semana de la carrera y le preguntamos cómo se sentía: “Soy bastante tranquilo. Le tengo mucha fe al caballo, siempre lo corrí con mucha fe. Tengo la confianza del cuidador -Gustavo Acosta- y del propietario, el Sr. Machiavello del stud Don Tito, así que estoy tranquilo”, respondió.

Acosta piensa en la prueba: “A Miltitoplp le gusta correr al ritmo de él, después lo que hagan los rivales está por fuera de nosotros. Nuestro caballo tiene su propia marcha y a su vez tiene una llegada linda. Vamos a correr la carrera nuestra”, aseguró.

Le comenté a “Nano” los buenos registros de reloj de los potrillos a lo largo del año, ante lo cual sostuvo: “Muchos me han comentado lo mismo, no es que sea mi opinión, me lo han dicho cuidadores más veteranos. El tiempo del caballo en el Nacional que ganó fue muy bueno, pasó 2.400 en 2’27”. Para mí es una carrera muy abierta, pareja. Hay chances para todos, pero espero lo mejor para el caballo de nosotros. Yo le deseo suerte a todos los rivales. Entiendo que los potrillos van hacer un buen papel y obviamente alguno de los caballos más fogueados también. No hay que despreciar a ninguno, por algo están todos ahí”.

A pasos nomás se encontraba Fabio Guedes, ganador de estadísticas y clásicos, uno de los mejores jinetes del medio. Sobre Negrone comentó: “Tenemos la suerte de tener caballo para correr el Ramírez. Negrone está bien, es una carrera muy difícil, pero en el Comparación también parecía eso y perdió a menos de dos cuerpos. Ahora están los caballos nuevos, los potrillos que han ganado en buenos tiempos de carrera, pero la experiencia cuenta también”.

El defensor de las sedas Bohemios dio esperanzas en la recta en su última participación: “A mí me corrió como un frío por la espalda en los 400, ¡va a ganar este caballo! La carrera la veía muy brava, no alcanzó a ganar, puso todo lo que hay que poner. Hizo una carrera valiente y perdió cerca. Espero que para el 6 de enero adelante esos dos cuerpos que llegó y algún ‘cuerpito’ más también”.

Guedes espera este trámite de carrera: “Negrone es un caballo que acompaña la carrera. Hemos probado todo, a él le gusta venir en un cuarto o quinto lugar, siempre como se haga la carrera. Si se hace violenta, lo dejaremos más atrás, pero creo vamos a venir cerca”.



Actividades.

Las puertas del Jerárquico se abrirán el próximo lunes a las 12:30 horas y la 1ª va a las 13:30.

Las actividades fuera de las carreras incluirán varias actuaciones:

-Manuel Pérez Carbajal, el ganador del concurso Pequeños Gigantes

-La Orquesta Juvenil e Infantil de Uruguay

-Christian Cary

-Grupo Argentino de Cumbia Pop Dame 5

-Juan y Rafa

-Puro Chamuyo (grupo de folklore).

-Foodtrucks y stands de gastronomía

-Homenaje a Pablo Falero (21.30 horas)

Las entradas ya están a la venta, tanto en el hipódromo como en REDUTS y los precios son: Tribuna Palco Oficial $550, la Tribuna Folle $300 y la Tribuna General $50. Niños de 13 a 17 años pagarán $150 en Palco y $100 en Folle.