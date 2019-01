Las Piedras mira la Triple Corona

L a jornada de Las Piedras tiene, como base, los clásicos Producción Nacional y Ensayo, ambos sobre 1500 metros. A pocas semanas del inicio de la Triple Corona, las pruebas estelares son las grandes previas de las Pollas de Potrancas y Potrillos.



Ellas serán siete en gateras en lote donde se destacan tres, Lady Leti, Lilly Spencer y Perfumada, la descendiente de Ecclesiastic viene de vender cara su derrota frente a la buena de Paleta Quemada en un handicap especial corrido hace un mes. Vino, Lady Leti, en posiciones de vanguardia hasta postrimerías de sentencia donde la pupila de los Piriz le dio alcance. Vendrá entre la de adelante, en corta recta pedrense, será brava de darle caza. Viene, su furibunda enemiga, Lilly Spencer de ser escolta de Inalcanzada por dos veces consecutivas en pruebas estelares. No dejará, la defensora del Salta, que la de Saenz levante vuelo para plantearle lucha desde la bajada al disco. Ojo con la de Borba. La tercera en discordia es Perfumada, que tras dos éxitos en el canario y en Maroñas en tiros intermedios, no corrió bien el Selección para volver al triunfo de buena forma en el Jerárquico en destacado guarismo.



Luego entran ellos a escena con Duro de Matar como máxima figura. Es que el pupilo de Raúl Cardozo tiene atendibles tabuladas en carreras de alto voltaje en Maroñas, como que fue gran animador de la Triple Corona. En las tres carreras, integró el marcador. De repetir, tiene la previa de la gran Polla, a su gran candidato al disco y la foto. Bobby Q y Abuelito Querido son rivales de riesgo que tienen su propio derecho a pedirle cuentas al hijo de Salto. Se suman El Prodigo, Goliad, Hot Dogs y Sub Manner a la lista de participantes, cada uno de ellos con su respetable chance a llegar al podio.