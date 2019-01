Las Piedras por marcar presencia en el Ramírez

Desde el Ramírez del año 2009 un ejemplar entrenado en Las Piedras no se adjudica un Gran Premio José Pedro Ramírez cuando, el Rey Relento, con la monta del “Bambino” José María Silva y bajo los cuidados de Ubal Migues ganara de muy buena forma la edición 111.



El ganador del pasado Derby, First Thing, se prepara para darle batalla a los mayores. Germán González trabaja a destajo con el First American, cuenta con una pasada de 2400 en 2’46”, hace dos semanas recorrió la milla en 1’43” y anteriormente registró 1’08” para recorrer un kilómetro de segunda vuelta.



Desde la caballeriza de la familia Rivero preparan a Cerro Largo, ganador del pasado Comparación.



Waldemar Maciel se trasladó a Las Piedras a realizar una pasada en doce cuadras y se ilusiona con su crédito que, ganó de muy buena forma la estelar de principios de diciembre y buscará el próximo seis de enero la gloria máxima en el José Pedro Ramírez, Copa El País.



Otro que se mueve para alistar en una de las 16 gateras es Negrone que entrena bajo la atenta mirada de la familia Guedes.