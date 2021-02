Pex ganó el Jockey Club en apretado final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pupilo de Gustavo Vergara se filtró junto a los palos con buena mano de Héctor Lazo para ganar la prueba

Cuando el jinete Héctor Lazo le bajo un “chirlo” a Pex en plena bajada, mientras que varios de sus rivales buscaban lugar para definir la prueba, se hacía difícil pensar en que el pupilo de Gustavo Vergara definiera la prueba. Nada más alejado de la realidad.

Cuando giraron el codo los doce participantes del Gran Premio Jockey Club pedrense, varios se postularon a la victoria. En los 300 finales, Lazo encausó al descendiente de Ecclesiastic, lo comenzó a arrimar pegado a los palos, en los 150 igualó la línea de los punteros para superarlos y llegar con un cuerpo de ventaja y adjudicarse la segunda gema de la Triple Corona de Las Piedras en un final apasionante en donde, de 200 al espejo valieron los gritos de varios. En el disco, primero el defensor de las sedas Ximena P, fue escolta Garmisch, tercero al pescuezo llegó Leopardo Real y a medio cuerpo Un Run Run, cerrando el semáforo Don Casmurro y llegando cerca Her Majesty, Bang Bang Boom y Miterrand.

Valiente triunfo de Pex, que llegaba precedido de buen triunfo preferencial en Las Piedras frente a los mayores, que lo dejó a punto en un Jockey Club que tenía a cuatro potrillos que llegaban tras disputar el Gran Premio José Pedro Ramírez. Al ver la llegada, uno se ilusiona que en el Gran Premio Nacional varios de los que llegaron juntos vayan por la tercer gema de la Triple Corona.

La carrera tuvo a varios animadores desde el vamos, antes de cruzar el disco por primera vez Bang Bang Boom enseñaba el camino, quedaban como escoltas Independent Honour, Her Majesty y Garmisch con Miterrand, Pex, Don Casmurro y Corazón de León a la expectativa.

En plena bajada varios comenzaron acomodarse para la definición. En los 300 Her Majesty no cedía, menos aún Garmisch, por fuera se hacía gritar Un Run Run al igual que Leopardo Real.

A falta de 150 Pex iguala, pasa y llega con ventajas al disco en un final de excepción, parejo y con todos ellos, soñando con el Derby.





La defensora del Rimar aventajó a Tres Botas y Quen Boudica en 2´07”28

La ganadora del Gran Premio Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1 del pasado 17 de enero se adjudicó el Gran Premio Selección del hipódromo Las Piedras y se consagra como la mejor potranca del circo canario.

No es habitual que la ganadora del Mitin viaje al canario a estrenar su título, en esta ocasión las huestes del Rimar, cuidada por Germán González que entrena en el hipódromo canario, decidieron que el retorno de la pinga se diera en la cancha que entrena semana a semana.

Y la pinga no desentonó, vino detrás de las punteras expectante para ir a buscar la carrera en plena bajada para igualar a la puntera Tres Botas y derrotarla por cuerpo y cuarto en 2’07’’28, fue tercera Queen Boudica a medio pescuezo, a varios cuerpos cerró el marcador Leoparda Brava dejando en el cierre del semáforo a Menorca Fever.