Pese a todo, hoy se corre el Latino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del OSAF, Miguel Crotto junto a Oscar Bertoletti y Carlo Rossi fueron los que deliberaron durante la conferencia del Latino de ayer.



Se trató el tema antidoping, el trabajo realizado con el laboratorio certificado en Francia y el trabajo de los veterinarios locales en IFHA que fueron en busca de capacitación para abrir un Llaboratorio de San Isidro que necesita 10.000 muestras por año de los hipódromos de la región.



El no uso de medicamentos a los dos años y el trabajo duro con el tema anti doping es un tema importante para la OSAF, indicaron.



Se busca la armonización, reglas y normas, para que todo el mundo hípico tenga las mismas reglas. Trabajan con movimiento de caballos fuera de la región y la Internacionalización de carreras.



El domingo 14/03/21 es fecha para Monterrico si se confirma con Longines, sponsor de la prueba desde 2013 y que cierra el contrato en 2023.



Chile y San Pablo son los candidatos para 2022 y 2023



El peruano Faenon dio positivo en el examen precompetitivo y San Isidro aplica lo mismo en sus clásicos de Grupo, no podrá correr.



Según Crotto, es un Latino “excepcional” con caballos de categoría con alto rating



“Nos cayó horrible el Covid-19 , una semana antes no pasaba nada. No se pudo parar la carrera ya que los caballos estaban acá. Dentro de lo malo, lo positivo es que la carrera se corre”, comentó.



En cuanto a la expectativa por añadir otra carrera al Mitin del Latino, “no lo podemos plantear ahora, ponemos el foco en la Longines Cup”, dijo.



“Con esta pandemia pierden todos, el único que se irá ganando será quien obtenga el Latino. Es una situación completamente anormal, que esperemos pase rápido”, añadió.