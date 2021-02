El Perú fue de Mango Jangle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La carrera, que se largó pasadas las 20.10, tuvo el ritmo vertiginoso que se pensaba, a los punteros esperados y a un ganador, Mango Jangle, que se dejó ver antes de entrar a la recta y que fue en busca de la victoria de 300 a la meta.



El defensor del Hs. Phillipson dominó a un guapo Pluralismo que se la hizo difícil al pupilo de Raimundo Soares que lleva cumplida una destacada campaña con el descendiente de Cape Town. En 1’03”12, muy destacado guarismo, Mango Jangle llegó con cuerpo y cuarto de ventaja por sobre el hijo de Pluralista, a varios cuerpos quedó un Belo Palpite que fue el encargado de mover la contienda desde apertura de cajones, llegó cuarto Special Energy a cuarto de cuerpo con Draco en sus grupas.



Valioso triunfo de Mango Jangle que sigue en lo más alto del ranking de veloces de Maroñas; de sus últimas salidas solo resignó posiciones ante la excelente Rainha Pioneira en el Gran Premio Maroñas. De aquí en más se aguarda un nuevo duelo entre ambos.



Para destacar nuevamente al socio de Mango Jangle, Deividi Gaier, que lo llevó con manos de seda, lo dejó moverse con comodidad hasta el ecuador de la carrera, lo movió en los 400 para desarrollar una atropellada que le entrega al zaino de cinco años un nuevo lauro clásico. De mantener esta regularidad, entre el kilómetro y las doce cuadras, será rival a vencer.



La carrera tuvo en Belo Palpite y Berraco a sus animadores en las primeras cuatro cuadras, cerca de ambos se ubicaron Sub Princess, Noidea Day, Pluralismo, Sacramento D’Or y Mango Jangle mientras que Special Energy y Draco quedaban de mitad de lote hacia atrás. Los de vanguardia detuvieron teletimer en 22”45 para comenzar a girar el codo y enfrentar la recta de tribunas. Belo Palpite mantuvo el ritmo, Noidea Day lo intentó por dentro, Berraco quería, Sub Princess no era la de sus mejores tardes mientras que comenzaron a tomar color las sedas del Phillipson y Son del Falchi se despegaron para definir la prueba. Ganó Mango Jangle, se hace fuerte entre los “flyers”.



Carlos Méndez por tres. El rochense visita seguido el podio.



En todo ambiente y actividad deportiva existieron, existen y existirán las llamadas buenas rachas y de las otras. De un tiempo a esta parte el rochense Carlos Sebastián Méndez Sotelo está en la buena. Hasta el inicio del pasado fin de semana llevaba seis carreras ganadas en la temporada iniciada hace un mes y este domingo hilvanó dos triunfos con dos cuidadores que confían plenamente en el ganador de la estadística en su rubro en los años 2006, 2007 y 2011, Feliciano Cabrera y Julio Abarno, con Cabrera venía de un podio sabatino con Cebolla Siete.

Méndez tiene en su haber un Ramírez con Rock Ascot amén de otros clásicos de grupcomo también haber sido guía de Relento en varias de las participaciones del crack pedrense.