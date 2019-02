Perú cerró el listado latino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Longines Gran Premio Latinoamericano G1 cerró su listado de participantes con dos cambios en la delegación de Perú.



Tanto Diwie Wave como Juliana no serán de la partida en la gran carrera continental y sus lugares serán ocupados por Milos y Sensacionale, que viajarán junto a More Than Words. También serán partícipes, pero en el Longines Cup Carlos Campino G3, las yeguas Sheimi, Cerezo Rosa y Olgiata, que ocuparán partidores en el palo de los 1800 metros en una carrera que reparte US$ 74.000 en premios. Para el Latino se anuncia la participación de los jockeys M. Chuan, E. Talaverano y C. Trujillo.



Desde Brasil volarán hacia Santiago Fillmore y Hassenah en representación del Jockey Club Brasil y del Jockey Club San Pablo, respectivamente, que serán guiados por Z. Moure y J. Ricardo. El 2 de marzo partirá desde el aeropuerto de Carrasco Fitzgerald, representante uruguayo, que será guiado por el salteño Luis Alberto Cáceres, quien viajará a Santiago el lunes 4. Tomarán parte de la delegación oriental el cuidador Jorge Firpo, el peón Fabián Rodríguez y el Dr. Diego Ormaechea, triplete que repite viaje luego del 2017 con Gandhi di Job al Latino de Valparaíso. Serán Sixties Song, Pure Nelson y Nicholas los que representarán a la hípica argentina, que contarán con los servicios de P. Falero y de F. Goncalves y E. Ortega Pavón. La representación chilena está encabezada por los locales del Hípico Nuevo Maestro y Penn Rose. Del hipódromo Chile alistará Cariblanco, mientras que desde Valparaiso viajará Ya Primo. Se suman los extra clasificados Nombar, Brown Storm, Win Here y El Expreso.





La semana del Latino, con variada actividad

El Longines Gran Premio Latinoamericano G1 está marcado para disputarse a las 19:00 hs del domingo 10 de marzo, en una jornada que dará inicio a las 11:00 horas y cerrará a las 23:00. Media hora antes de la gran carrera está marcado el premio Longines a la elegancia y a las 18:00 el Longines Cup Carlos Campino G2 para yeguas, sobre 1800 metros.



Las reuniones de las autoridades comenzarán el miércoles con el comité de handicappers, el jueves 7 lo hará el comité de Stud Book, mientras que el viernes se reúne a las 10:00 cesionará el Consejo de la OSAF, a las 15 será la conferencia anual de los asociado de la OSAF y a las 19 la conferencia de prensa de la carrera. El sábado se reúnen los criadores de OSAF.