Perfect Love logró muy buena victoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un final apretado, apasionante, la norteña Notizia Buonna dio alcance a la puntera Lady Luisa en el mismo disco para colocar una cabeza de ventaja en el clásico Sarandí URU G3 con una destacada conducción de Everton Rodrigues que tuvo que sortear varios inconvenientes de tránsito en la recta para llegar a la meta en primer lugar.



La carrera tuvo en la defensora del stud El Ring a su puntera desde Villa Violeta hasta postrimerías del espejo, Luis Cáceres en ecuador de la prueba sobre paso a Pride N´Joy y Harmonie en Bleue que venían abriendo el lote, cerca quedaba Sonho de Bronze dejando lejos al resto de las participantes.



Antes de entrar a la recta, la hija de Sloane Avenue marcó rigurosos parciales, 800 en 47”25 y 1´10”89, el salteño la buscó y la alazana se hizo fuerte mientras que Pride N´Joy no aflojaba, Leoparda Lina lo intentaba por fuera y entre ellas Everton buscaba línea con Notizia Buonna.



En los 150 la pupila de Cintra zafó y fue en busca de la puntera Lady Luisa que puso empeño, pero cedió en el mismo disco por media cabeza en 1´49”90, tercera a cuerpo y cuarto Pride N´Joy cerrando el rentado Leoparda Lina.



Destacado triunfo de Notizia Buonna que se lleva el primer triunfo de su campaña, demuestra tener fondo y en las próximas estelares de féminas de la vuelta será animal a tener en cuenta.



Las sedas del Guara del Sur a tope

​

El tres años Perfect Love re confirmó en arena sus dos triunfos estelares en grama, en el Criadores Nacionales URU G3 fue neto dominador de la carrera en la definición para derrotar por cuerpo y medio a Powertothepeople en 1´49”21 y se coloca entre los mejores potrillos de la temporada.



Su cuidador, Antonio Cintra en doblete clásico, ya piensa en que el defensor del Guara del Sur tenga su gatera en el Gran Premio Nacional URU G1 del primer domingo de noviembre en donde enfrentará a los mejores potrillos de la generación.



Jose da Silva trajo al Heliostatic detrás de los punteros Nadie te Olvida y Nouvel colocado junto a Powertothepeople, Jumbo y Tag Heur.



Frente a Villa Violeta, ni el tordillo de Las Piedras ni el conducido por Carlos Romero no cedían en vanguardia pasando las primeras ocho cuadras en 48”70. Antes de entrar a la recta final el teletimer se detuvo en generosos 1´12”37 con los dos punteros con buenas ventajas.



En recta de tribunas da Silva armó al suyo, en los 300 puso quinta y se fue en busca del triunfo, fue escolta el del Phillipson que relegó a Nostradamus al tercer lugar llegando cuarto el puntero Nouvel.



Buena muestra de Perfect Love que apunta al Derby y con los demostrado en la víspera no se descarta que pueda definir el último eslabón de la Triple Corona.



Destacado triunfo de la tordilla en el Brasil



Que buena carrera ganó Que Felicidad en la grama del clásico Brasil G3.



Los profesionales César Ibañez y Héctor Bacigalupi se unieron al éxito de la tordilla nacida en el haras Son Amores que llegó delante de Miss Shaun - tres cuerpos _ que fue compañera de ruta en vanguardia de la ganadora y logró mantener el puesto de escolta por la cabeza, fue tercera Pepper Mill dejando cuarta a Demi Moore, cerró el semáforo Anachela.



La carrera tuvo una estrella y fue Que Felicidad, pasó los primeros 400 en 23”77, cuando Miss Shaun la dejó mover, la defensora de las sedas Yalalé comenzó a tomar ventajas.



Frente al viejo stud Oriental le tomó par de largos a su seguidora, empleo 46”56 para los primeros ochocientos y entró a la recta con claras ventajas.



A falta de cuatro cuadras (1200 en 1´09”36) César Ibañez prendió el turbo y la tordilla se les fue, tomo claras ventajas y demuestra que está pronta para defender al turf y elevage nacional en el Longines Cup del próximo 24 de octubre.



Tenía la tordilla muy buenas perfomances en grama en pruebas especiales cargando plomo abundante, en este clásico Brasil G3, a peso por edad mostró lo suyo nuevamente y dejó sin asunto a sus rivales.



Bueno lo de Miss Shaun que logró mantener el segundo puesto delante de la tordilla Pepper Mill que el acorte de distancia no le jugó a favor.