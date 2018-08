Desde la Pelouse de viernes en Maroñas

Un jockey bien representado

Julio C. Méndez

El melense firmó 3 montas y bien puede destacarse en forma plural en jornada de 7 pruebas



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 3-6

Carrera 2: 1

Carrera 3: 6-10



Jugada del viernes

Pick 3 con Carry Over, pozo: $ 28.197

4ta: 1-2-4

5ta: 10

6ta: 2-5-10



Eje de apuestas especiales:

Weird

Para base de Exacta y cuatrifecta de 2ª y Pick 3

Princely

Eje de Pick 3 C/O y base de Trifecta con pozo (5ª)



Un lance para el desquite

Strategic Hunter

El del “Verona” con descargo puede repartir 12 x 1!