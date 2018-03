Desde La Pelouse con Figueroa

Un jockey bien representado

Matías Figueroa

El aprendiz de segunda categoría bien puede llevarse la Doble Final de la jornada de viernes.



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 2 / 4

Carrera 2: 6

Carrera 3: Todos



Jugada del viernes

Pick 3 con Carry Over y pozo acumulado.

4ta: 2 / 5

5ta: 1 / 4

6ta: 3 / 6 / 10



Eje de apuestas especiales:

Oh Oma

Para base de Pick 3 Inicial Trifecta de 1ra: 4/2/Todas

Baileys

Inicio de Pick3 C/O y exóticas de la 4ta.



Un lance para el desquite

Rayid Oriental

El de N. González y descargo del aprendiz Castro.