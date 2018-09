La pista del hipódromo Irineo Leguisamo de Florida le jugó una mala pasada al turf.



El comunicado del Comisariato establece: Habiéndose constituido el Comisariato a las 9:20 de la mañana en el hipódromo, habiendo detectado anomalías en la entrada a la recta de la pista y a pesar de los esfuerzos realizados, no pudiéndose resolver a tiempo previo a la primera carrera, se decidió poner baranda falsa para evitar la zona de la pista que no está en condiciones”.



Informados los jockeys al respecto y luego de haber coincidido con las anomalías de la pista, manifestaron que no correrían con baranda, por lo cual el Comisariato considerando peligroso retirar la baranda decidió anular la reunión.



Profesionales del hipódromo relataron que no estaban dadas las condiciones para correr.





DESDE LA PELOUSE



Un jockey bien representado

Héctor Lazo

Viaja al pedrense con varias montas que tienen final de podio. Muy buena tarde bien puede tener.



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 6

Carrera 2: 1-3-4

Carrera 3: 8



Jugada del sábado

Pick 4, pozo: $ 40.000

7ma: 3-10-11

8va: 4-7

9na: 4-9-10

10ma: 1-12-13



Eje de apuestas especiales:

Turbio

Eje del Pick 3 y de exóticas de la 4ª, trifecta c/pozo.

Malkia

Para Pick 4 con garantizado y trifecta de la 7ª.



EL LANCE DE LA REUNIÓN



Lady Moscu

Debuta en la 8ª y puede ser a gran dividendo.



Resultados Maroñas

1ª: Super Excelente, Carlos Méndez, $3,60, 1´27”10



2ª: Cand. Nistel, Carlos Bueno, $2,40, 1´31”46



3ª: Fuego Salvaje, Pablo Rodríguez, $2,20, 1´36”62



4ª: Geron, Deividi Gaier, $5,30, 1´04”62



5ª: Dancing Mood, Luis Cáceres, $2,50, 1´11”87



6ª: Croupier Funk, Seb. Fiorito, $4,50, 1´25”95



7ª: Kati Kati, Héctor Lazo, $2,70, 1´04”34



8ª: Sonata de Otoño, Deividi Gaier, $8,00, 1´05”13



TOTAL JUGADO: $3.040.902



PROMEDIO: $380.113