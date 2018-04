Desde la Pelouse

La Caballeriza mejor representada

Lucía y Matías

Con pupilos locales y pedrenses los colores rojos, blanco y azul bien pueden salir airosos en plural



Indicados a tener en cuenta en pick4:

Pick 4, Pozo: $ 42.548

Carrera 6ª: 2-3-4-9-10

Carrera 7ª: 5-7

Carrera 8ª: 5-11-12-13

Carrera 9ª: 3-12



Para el cierre:

Doble Final:

3-4 (14ª)

Todos (15ª)

Cuatrifecta 15ª:

1-12-15//1-3-11-12-15



Eje de apuestas especiales:

Bridgestone

Para inicio Pick 3 (1ª ) y eje de exóticas, exacta/trifecta

Lie to Me

Trifecta con pozo de la 7ª, 5-7- 7-5// todas



Un lance a cuatro cifras

Dog Incesante

El Teeth of the Dog puede ser especial a buen sport!