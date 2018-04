Desde la Pelouse

Un jockey bien representado

Héctor F. Lazo

El líder busca en la de viernes estirar ventajas sobre sus más inmediatos perseguidores.



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 2-3-4

Carrera 2: 1-3

Carrera 3: 2-3



Jugada del viernes

Pick 3 con Carry Over Pozo aportado: $27.371

5ta: 1

6ta: 2-9-10

7ma: 9-10



Eje de apuestas especiales:

Vozniacki

Para base de Pick 3 con C/O y exóticas de la 5ª.

Muy Amigo

Al cierre de la jornada, Pick3 C/O y Doble Final.



Un lance para el viernes

Suzuki

Puede ser el “Campeón del Siglo” en césped a 10x1.