Desde la Pelouse

Un jockey bien representado

Pablo J. Menyou

El joven jinete oriundo de Florida tiene par de montas con chance de primera línea para podio



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 1-2

Carrera 2: 6-7-8

Carrera 3: 4



Jugada del viernes

Pick 3 con C/O: $ 24,770

5ta: 4-10

6ta: 4

7ma: 1-2-6



Eje de apuestas especiales:

Heredera Be

Para exóticas de la 1ª y eje de Pick 3 inicial.

El Conde Juan

Para cierre de Pick 3 y exóticas de 3ª

Le Blanche

Eje de Pick 3 C/Over

Me Piace

Cierre de Doble y base de Trifecta de la última