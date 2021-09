El pedrense Prelude Rye ganó la Polla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalmente el importado Prelude Rye le dio la razón a sus huestes. Una fantástica presentación de Germán González y una espectacular faena de Pablo Rodríguez, aseguraron que el pedrense, luciendo las sedas del Lucía y Matías, se llevara el primer eslabón de la Triple Corona Maroñas 2021 y es el único potrillo que tiene la chance de emular a 22 ejemplares que al cabo de 108 años han logrado la presea de ganar Polla, Jockey Club y Nacional y que hoy posan sus nombres en el Olimpo del turf.



Desde los inicios de su campaña, el descendiente de Catcher in the Rye ilusionaba a los suyos y en la tarde de domingo les dio la razón.



Con una gran atropellada logró reducir, primero a Candymike y a Topo do Sul, que ilusionaron a los suyos a falta de 300 y soportar la carga de última hora del campeón Pingo que logró llegar a la testa del ganador que detuvo el teletimer en excelentes 1’35”45. A tres cuartos de cuerpo fue tercero el defensor del Trouville y llegó cuarto Candymike a cuerpo y medio llegando quinto Roundoffaplause.



Doblete del haras La Leyenda de Argentina en materia de Pollas en el Río de la Plata y una ilusión que se pone en marcha porque el canario Prelude Rye, según su jinete, tiene todo para mejorar en 2000 y 2500 metros.



Una Polla pareja, un totalizador que marcaba siete caballos debajo de los 10 por uno y una definición espectacular.



Aero Trem con un aire y visa Latina

Hay para escribir una verdadera historia del pingo Aero Trem, como con muchos pingos que pisan la arena de un hipódromo.



Cada vez que Antonio Cintra se refiere a él, desliza que es el niño mimado del stud, que tuvo un gran problemas sanitario en su juventud y que luego obtuvo la Polla de Potrillos y el Jockey Club.



Tras no poder en el Derby, el defensor del Old Friends fue a correr en distancias intermedias y en 2020 y 2021 se quedó con el Gran Premio Pedro Piñeyrúa URU G1 lo que le da a Aero Trem ser el único ejemplar en Maroñas ganador de cuatro URU G1 y el único en obtener la milla de Reyes en Double-Event.



A pesar de ello, Aero Trem no es un pingo con mucha prensa, poco le importa a Vagner Leal, al cuidador Antonio Cintra y a todo su equipo de trabajo que le dan horas extras a un seis años que el próximo 24 de octubre será uno de los dos representantes de nuestra hípica en el Longines Gran Premio Latinoamericano.



En la reunión dominical derrotó a un Gaucho que volaba en plena recta pero que no pudo con el Shangai Bobby que lo derrotó de forma corta pero neta por el pescuezo en buenos 2’02”17.



Fue tercero en gran actuación Her Majesty a un largo dejando cuarto a Justice Cat, uno de los grandes animadores de la prueba.



Clausuró el marcador Olympic Harvard.



Fue una Dama de Ferro en la Polla

Formidable conducción del jockey Vagner Leal y puesta a punto a la perfección de Antonio Cintra, dieron como resultado el excelente triunfo de Dama de Ferro en el Gran Premio Polla de Potrancas URU G1 disputado en Maroñas.



La defensora del Guara del Sur llegaba a la justa precedida de un muy buen triunfo estelar en césped para luego correr de buena forma en arena en Criterium y zozobrar frente a Flor de Rocío en la grama del Haras del Uruguay, carrera que la quitó de las grandes marquesinas de esta edición 2021 de la Polla.



Pero, la Hat Trick sacó a relucir todo lo suyo en las últimas cuadras de la gran carrera ya que cuando los partidarios de Nopaya Naa vislumbraron una nueva victoria de la Trinniberg, hizo aparición la zaina para darle alcance a la gran favorita en postrimerías del espejo para derrotarla por un cuerpo y cuarto en buenos 1’36”49.



Llegó en tercer lugar, a la cabeza de la escolta Negra Noche, que repitió su buena carrera de la Polla para integrar la trifecta. Cerró el rentado Princess Leca a varios cuerpos precediendo a Most Win que fue quinta.



La pupila de Cintra, que se arrimó a puestos de vanguardia en tiro derecho obtuvo destacada victoria que la pone de proa al Selección del mes próximo mes con ojos en el clásico Uruguay G3 así también en un posible viaje a Dubai donde puede continuar su campaña.