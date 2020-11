Es El Patriota y Crack 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El potrillo El Patriota se consagró como el Crack del año al adjudicarse en Gran Premio Nacional URU G1 de excelente forma. El defensor de Haras La Pomme derrotó a su compañero de techo Cápita por tres cuerpos y medio empleando 2´36”32, buen guarismo, para recorrer los dos kilómetros y medio de la carrera más importante del segundo semestre en Maroñas.

El pupilo de Antonio Cintra, que nuevamente se anota uno - dos en un prueba estelar en Maroñas vino siempre por flanco externo y en mitad de lote para buscar terreno fértil en recta final para desarrollar potente atropellada y ganar el Derby de excelente forma para darle a la caballeriza y entrenador la revancha del pasado año cuando llegaron en tercer lugar con Ajuste Fiscal. Se lució en la silla del hijo de Ecólogo y Patria Mía (criado en haras La Concordia para el haras La Pomme) el piloto Jose Moura da Silva.

La carrera tuvo a Cápita a su decidido puntero, junto al del Bosco Ríos movieron Al Fin, Leopardo Real quedando detrás, al pasar por primera vez el disco, Nathan, El Patriota, Silver Rye, Mourinho, Intocable Z, Pex, Happy Day, Garmisch, Le Courtier y Menorca Fever. De esa manera pasaron por el codo del ferrocarril con Cápita enseñando el camino con Al Fin y Leopardo pisando los talones, cerca se movían Intocable Z y Nathan con El Patriota, abierto, cerca de ellos.

Cuando giraron la curva final, Capita y Al Fin quedaban junto a Leopardo Real en delantera mientras que por fuera comenzaba acortar distancias El Patriota que en los 250 domina y se va en busca del espejo triunfal.

Ganó El Patriota, dejó en claro quién es el crack en un Nacional que lo ganó de excelente forma.



STORACE. Su triunfo en el Haras del Uruguay decía mucho, su puesto de escolta en el Selección más, con esos antecedentes y con buena guía de Pablo Rodríguez la norteña Honra Real se llevó el clásico Storace, disputado en Maroñas sobre césped. La pupila de P. Germán González vino en un expectante cuarto lugar detrás de Blossom, Isabel y Más te Vale, en los 300 se filtró por la empalizada y tras breve lucha dominó a Blossom que puso empeño para darle batalla, no pudo con la defensora de las sedas Rimar que logra su segundo triunfo clásico, en este caso frente a las mayores y deja la sensación que en estas distancias, a nivel estelar, será más que una figura, sobre todo a dos meses del Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1.



La prueba tuvo, desde el inicio a Blossom como a su máxima figura, la baby crack 2019 salió a mover acciones siempre seguida por Isabel, Honra Real y Más te Vale. La pupila de Robaina detuvo relojes en 25”34, 50”60 y 1´14”89, al entrar a la recta intentó la disparada, no pudo con la pedrense que la derrotó por cuerpo y medio en 2´09”02, fue escolta Blossom, llegó tercera a dos cuerpos y cuarto Demi Moore dejando en el cuarto puesto a Concept Again, fue quinta Fly Away.



Va con Honra, a Reyes.