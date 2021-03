El Patriota y Ajuste Fiscal viajan a New Market

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Guillermo Liberman, propietario del haras La Pomme, vivió de diferentes formas la participación de sus pupilos El Patriota y Ajuste Fiscal en la jornada del 27 de marzo en Dubai.



“Al principio no estaba muy contento, es que llegamos a Dubai pensando en no desentonar ya que defendíamos a la hípica uruguaya y los caballos no llegaron lejos. Luego que pasó un rato y al recibir mensajes de amigos, me di cuenta que hicimos lo correcto y quedé conforme con todo”.



Liberman viajó con Juan Manuel Burgeño y Marcelo Lussich y en Dubai se juntaron con el resto de la delegación uruguaya: “me gustó mucho lo que era el stud, la limpieza, el cambio de camas a diario, la avena que le daban a los caballos, la calidad que tiene, parecía granola, hasta daba ganas de comer un poco (risas)… Estaban ‘Tolú’, Julio (Olascoaga), quien fue una buena incorporación al equipo, los peones, todo fue muy impresionante”.



Guillermo vivió intensamente la jornada: “fue una reunión atípica, sin público, nosotros teníamos una mesa en un palco con una terraza para ver las carreras, la atención en el hipódromo fue excelente. Pero te digo, lo más emocionante de todo fue en la redonda de montas, fue algo muy fuerte, fue cuando Vagner Leal montó a El Patriota y salió a correr la UAE Derby, de verdad, fue algo que nunca había sentido en una carrera de caballos, estar es ese escenario, representando a una región, a Uruguay y a la chaquetilla, te lo repito, fue muy pero muy fuerte”.



Con referencia a las carreras dijo que “las vi en el palco, tenía una pantalla bien grande adelante, en la previa a la DWC estaba nervioso, tuvimos esos accidentes y yo solo quería que el caballo largara bien. Luego, como te comenté, estaba un poco deprimido pero me ayudaron los mensajes que recibía de lo importante que un caballo uruguayo por primera vez corría la Dubai World Cup. Estar ahí, estar en el desayuno con las estrellas, charlar con la gente y ver que es más accesible venir a correr aquí que a Estados Unido, más que ir a correr un Latino. Dubai es un mundo desconocido para nosotros, pero es más fácil de lo pensado venir a competir aquí. Hay que seguir compitiendo, para mi, ver los rivales, las caballerizas que enfrentamos, los pedigrís de los rivales, estaban los mejores del mundo, los más fuertes. Con los que cobramos cubrimos el viaje de los dos caballos. Lo que reconfirmo, hay que salir a competir”



Con respecto a la atención de los locales “desde el martes hasta el domingo tuve a una persona a disposición, me movía con él a todas partes, te hacen sentir importante”



En el futuro “los caballos viajan a New Market, a un centro de entrenamiento de la Dubai Racing, estarán ahí por dos meses y luego veremos junto al equipo dónde van a competir. Desde allí podemos correr en toda Europa y está la posibilidad de volver en noviembre a Dubai ya con chance abierta de poder correr en otros hipódromos”.