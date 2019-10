Un parejo Turturiello

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con once ejemplares en partidores, a las 18:05 se larga el clásico Constante Turturiello, en el cual hay varios potrillos con chance de ocupar la chapa más alta del semáforo. Tanto Glorioso Quality (ganador del Haras del Uruguay y escolta de Alto Voltage en el “Criterium”) como Noidea Day (ganador de dos condicionales en excelente forma) y el mismísimo Alto Voltage (Baby Crack de la generación) presentan antecedentes de real valía para llevarse el clásico ubicado en sexto término de la jornada.

El sanducero Por una Cabeza, Beau Coup y Laercio no pueden ser descartados como los posibles triunfadores, ya que los tres tienen una campaña de buena hacia arriba.

Desarrollo, parciales y conducción serán fundamentales para llegar primero al espejo.



Las potrancas nacidas en 2016 dan inicio a una jornada de 12 carreras en Maroñas. Tanto La Maestranza (la elegida) como su compañera de yunta Aeiou cargan el voto de Ovación. La descendiente de Texas Fever viene de caer frente a Mágica en prueba sobre 11 cuadras. Con 300 metros más para recorrer, La Maestranza, de muy buen debut y caídas frente a la crack Blossom en Campeones y Criterium (llegó fuera del semáforo), regresa a lides estelares buscando rehabilitarse y darle razón a sus huestes.

Es Flor Real enemiga de sumo riesgo. Ganadora de corte mayor sobre césped, luego no respondió al crédito entregado. En “tiro” que bien le puede venir “al pelo”, la de C. Pérez puede repetir. Mágica ganó la corta de buena forma y buen registro; a tenerla en cuenta. Home Free y Barceloneta pueden terciar por puestos rentados.



¡Socorro! Al cierre de la reunión y sobre 14 cuadras vuelve el regular Thalasso. Fue buena pieza de su generación. De no sentir plomo, puede venirse al tope. Prueba pareja. Cuidado con Gaucho.



DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Héctor F. Lazo

El líder está con 90 victorias y busca sumar para tomar más ventajas y alcanzar el récord.



Indicados a tener en cuenta en pick 3 C/O

Pozo acumulado: $ 33.654.-

Carrera 9: 15-8

Carrera 10: 12

Carrera 11: Todos



Para estudio:

Doble Final:

5-9 (11ª)

10 (12ª)

Trifecta (Pozo) 12ª:

10/3-4-5-6-8



Pick 8

Pozo acumulado: $ 2.848.220 (base $10)

4ª: 9-10

5ª: 4-11

6ª: 6-7-12

9ª: 5



Uno a buen dividendo:

Missing Music

La hermana de las cracks se puede venir a ¡8x1!