Un parejo Criterium consagra al baby crack

Con 16 potrillos en gateras, este sábado se corre el G. P. Criterium URU G2 en Maroñas sobre 14 cuadras.



1. Ocean King. M. Dávila. Corrió bien el Vargas llegando cerca del ganador. 8.



2. Cape Violento. P. Rodríguez. Tras salir de perdedor fue 4º de Kingdon. 7.



3. Loco Tracks. H. Eugui. Llegó lejos las 2 últimas. 7.

4. Es Fever. F. Píriz. Viene en serie, ganó Campeones Juvenile en la misma raya tras rauda atropellada y va por la corona. 10.



5. Olympic Joker. E. Rodrigues. Ganó la condicional en buena forma. Ojo con él, que le tienen alto concepto. 9.



6. Te Quiero PT. C. Villarreal. Sus tabuladas no son buenas. 6.



7. Brujo de Oro. J. E. Pérez. Tras ganar en césped, llegó cerca en las estelares. 8.



8. Cap Bon. J. Méndez. Luego de su único podio llegó fuera de marcador en el Juvenile de Campeones. 7.



9. Laercio. N. Romero. Dos triunfos, dos marcadores estelares y un fallo; puede ser. 7.

10. Soy Impostor. H. Lazo. Las dos últimas salidas no fueron alentadoras. 7.



11. Miltitoplp. E. Acosta. Muy buen triunfo en destacada forma y guarismo le abre chances a nivel clásico. 9.



12. Glorioso Quality. C. Bueno. Dos entradas a pista y dos triunfos, el último de alta categoría. Más que bravo. 10.



13. General Bryan. J. Gulart. Su victoria sobre 1300 le abre crédito para definir, un tren violento le viene al “pelo”. 9.



14. Bar Arocena. C. Méndez. Definió las primeras estelares del año, pero ha decaído en su producción. 8.



15. Alto Voltage. L. Cáceres. Cayó en Campeones con todos los honores. Va por la revancha en un muy duro Criterium. 10.



16. Pionero. E. Rodríguez. Luego de su victoria, en rubro clásico fue no place y llego 3º entre ganadores de una. 7.



Una prueba extremadamente pareja con media docena de chances al podio. Larga el sábado a las 18:15 horas.