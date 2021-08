Parejo Asamblea de la Florida sobre el césped

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Curato y Happy Day conforman con Athlesta un trío de chances al podio, los Midas Touch vuelven a verse las caras





Desde la cuadra del entrenador Facundo Santesteban salen los nombres de candidato y enemigo de Ovación, la yunta de las sedas Los del Anderson encabezan la nómina, el de Los Vikingos lleva mote de enemigo y Don Pata el de sorpresa.



Los dos Midas Touch se vieron las caras en tres ocasiones, en el Manuel Quintela el hijo de Mas que Lista fue tercero y el All the Glory clausuró el marcador, la diferencia entre ellos fue de medio cuerpo. Acto seguido en un handicap Athelsta derrotó a Happy Day por dos cuerpos y medio y por último en el clásico Invasor, sobre 22 cuadras, Athelsta dio alcance de Happy Day en el mismo disco para ganarle por cuarto de cuerpo en emocionante carrera donde Don Pata llegó en tercer lugar.



Esta tarde se une El Curato, animal llegador, pastero como los nombrados que tiene en su haber dos triunfos en verde en 2021, una condicional y el Especial Artageveytia. Los tres corren de misma forma, de menor a mayor, nos inclinamos por el Ioya Bigtime.



Her Majesty, Un Ser Superior, Ohio Sun y Leopardo Real son rivales a temer. Largan 17:00 hs.



En arena van siete por la victoria.



Tras su victoria en el Gelsi - Ferro del pasado 8 de noviembre, el pupilo de Washington Bonacci ha tenido muy buenas actuaciones llegando en segundo lugar en cinco ocasiones.



Una de sus valientes caídas fue en el Piñeyrúa del Mitin de Reyes, antes y después fue escolta en pruebas estelares en distancias similares - 1550 y 1600 metros - por lo que le da al defensor de las sedas Don Murillo todo el crédito para ser el vencedor del Zelmar Michelini a disputarse hoy en cuarto termino de la jornada.



Lleva el Subordination a enemigos de sumo riesgo, uno de ellos viene de rentree y nos es otro que New Honour que tras caer en el clásico Argentina no volvió a vestir la de colores.



El del Caraguatá, si no siente la inactividad por las tardes es más que bravo al igual que Gaucho que siempre llega cerca en estas contiendas. Bang Bang Boom y Emperor Hulk son nombres a tener en cuenta.



Sobre la milla el Vargas tiene once anotadas en un clásico sumamente parejo



Cada burrero con librito dirá antes de la carrera, el clásico Eduardo Vargas y Eduardo Vargas Garmendia, cual es la pinga de su agrado para obtener la quinta carrera de hoy en el Jerárquico.



La milla no debe ser la distancia perfecta para la excelente Inalcanzada, 100 o 200 metros menos serían lo ideal, pero la British Medium supo obtener esta prueba hace dos años, como que también este año derrotó a los machos en el Milia sobre quince cuadras.



Julio Méndez sabe donde colocar a la del Chicho, no es aquella que sale a la descubierta reventando relojes, a los seis años luce como una potranca y está lista para su triunfo número 17.



Para ello deberá vencer a yeguas de calidad, una de ellas es Tres Botas. La pedrense del Mocambu viene de llegar cerca de Honra Real y de obtener el Distaff de Campeones en más que valiosa muestra. Corre en vanguardia y a no descuidarla y dejar que se agrande, ya que luego se hace fuerte de mitad de recta a sentencia.



New Julia bien pudo ocupar cualquiera de los dos lugares anteriores, tras fallar en noviembre llega a la brega tras obtener buen triunfo luego de siete meses de inactividad.



Carola C, Dulce Brujita y Que Felicidad son animales con buenas tabuladas para llevarse premio. Largan 16:30.