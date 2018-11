La más pareja de las últimas ediciones

Con las deserciones de Collected y Toast Of New York serán 14 los participantes de la Breeder’s Cup Classic, prueba central de la serie y también una de las carreras en arena más importantes del mundo cada temporada. Cuando sean las 17:44 en el mítico Churchill Downs (una hora más en Uruguay) se dará la largada de la carrera que tiene seis millones de dólares en premios y que se corre sobre una milla y cuarto.



Es uno de los lotes más parejos de los últimos años y carece de una mega estrella. El favorito en las apuestas previas es Accelerate. Con Joel Rosario en su silla partirá desde fuera para buscar su décima victoria. Llega precedido de tres triunfos en California incluido el TVG Pacific Classic en Del Mar. Su dividendo de 5-2 habla sobre la vulnerabilidad de su favoritismo. Será solo su segunda vez fuera de California.



West Coast lo sigue en preferencias, quien fuera segundo en la Dubai World Cup viene de escoltar a Accelerate y le pide revancha. El potrillo McKinzie que retornó de una lesión con un triunfo y el experimentado Mind Your Biscuits los siguen en preferencias.