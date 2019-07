Una pareja milla y media en el Presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No se esperaba tan baja anotación en el clásico Presidente de la República URU G3 a disputarse hoy en Maroñas. Pero, la calidad de los participantes suple cantidad.

Cuatro ejemplares que saben de posar en la redonda de premiación en cotejos clásicos le darán color a una contienda que tiene milla y media a recorrer y que bien puede tener un desarrollo por demás “tramposo”.

Son Mundanal y Bobby Q equinos que gustan de desempeñarse en vanguardia, mientras que Negrone y Don Carrasco son animales típicos que salen moviendo detrás de los punteros; en un momento de su campaña el pedrense del “Bohemios” gustaba de empujar a los punteros.



Con solo cuatro animales en pista, Fabio Guedes, Héctor Lazo, Luis Cáceres y Maicol de Souza deberán cuidarse del trámite del largometraje. Los parciales y posiciones en la primera partida bien pueden decidir la suerte de cada uno de ellos. Llega Bobby Q a revalidar título de mejor fondista pedrense, Don Carrasco tiene lo suyo al igual que Negrone y Mundanal. Son cuatro y no hay descarte. Largan 15:10.





Las Piedras.

Nedway ganó la condicional sobre 1700 mts con la guía del aprendiz C. Ibañez.

Resultados:

1ª: Kent. Dream, $1,90

2ª: Saltatrix, $1,20

3ª: Ser. Williams, $3,40

4ª: Son. Mortal, $4,50

5ª: Nedway, $5,00

6ª: Flash, $2,80

7ª: La Latina, $4,70

8ª: Sub Mogadora, $14,20

9ª: Soy Reportero, $77,00

10ª: Suprema Dor, $2,50

11ª: Domiciano, $3,50

Total jugado: $3.986.530.-

Promedio: $362.412.-



El jockey mejor representado

Carlos Méndez

El rochense bien puede visitar el podio en más de una oportunidad. Destaca en varias pruebas.



Indicados a tener en cuenta en Pick 8:

Pozo ac: $ 624.104

Carrera 11ª: 6-8

Carrera 12ª: 3

Carrera 13ª: 3-10

Carrera 14ª: 12



Para estudio:

Doble Final:

Todos (18ª)

9 (19ª)

Cuatrifecta 19ª:

9/1-2-3-4-6-10-13



Triple Fórmulas:

1ª: 7-2-3, 2ª: 2-6-7, 3ª: 8-4-5, 4ª: 2-6-9, 5ª: 3-2-1, 6ª: 1-8-6, 7ª: 1-9-3 8ª: 7-2-4, 9ª: 8-1-10, 10ª: 7-3-4 11ª: 6-8-9, 12ª: 1-2-7, 13ª:10-3-4, 14ª: 12-8-3, 15ª: 8-7-12, 16ª: 3-1-6, 17ª: 13-10-12, 18ª: 3-2-7, 19ª: 9-6-4