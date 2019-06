El Palmar presenta a su generación 2017

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los haras El Palmar y Fimamento se preparan para su remate anual de la temporada para dispersar la generación nacida en 2017 en las praderas ubicadas en el departamento de Florida.



Como es norma en los últimos años, llegan a ventas descendientes de Mogador, Essayons, Music Van, E Dubai, Giacom y Remote. En el lote llegan hermanos y medios hermanos de espectaculares animales de pista tales como La Mansa Nistel, Muy Veloz, Muy Ágil, Don Lomba, Supersticiosa, Missing Dubai, Victoriosa Van, Escolaso, Ariel Dubai, Mundanal, Esstadista, Mesiánica Nistel siendo varios de ellos ganadores de Grupo. Mogador es padre, también de Excluyente, Lawrance, Bleu du Soir, Excitante, Dow Jones, Motivado, Almirante, Flopeado mientras que Essayons también envió a pistas a Essa Fragancia, Essgalaico, Escabroso, Estruendo, etc.



Ambos haras presentan un plantel de yeguas madres de excepción con hijas de Giant Gentleman, Magical Mile, Robin des Pins, Roar of the Tiger, Mogador, Balakirev, Subordination, Lode, First American, Ecclesiastic, Public Purse, Lode, Numerous, Footstepinthesand, Emperor Jones, Parade Marshal, Poligote y Mutakddim.



También llega a ventas un producto del legendario haras El Ranchero hijo de Essayons y Look Out por Lockout.



El remate está cargo de Oribe, financia Primelux y televisa Maroñas.