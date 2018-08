De padrillos, remates y jinetes

Líder. El maragato Richard Eramia sigue acaparando elogios en Estados Unidos. Ganó la estadística de jockeys en Lone Star y se ubica en el 11er lugar del ranking nacional por carreras ganadas (128).





Smarty Jones. El excepcional padrillo ya se encuentra en nuestro país para su segunda temporada consecutiva de servicios en Haras La Concordia. El Elusive Quality comenzará funciones en 1º de agosto.





Rapetti. Está en cuarentena el padrillo So Brillant (2009) hijo de Medaglia D´Oro (El Prado) en Merry me in Spring (Wekiva Springs) en familia materna Silver Deputy. Es ganador de 3 en 5 salidas.





Remate. Este jueves a partir de las 19:00 en el Tattersall de Maroñas llega la generación 2016 de los haras La Jolla, Son Amores, Don Martín, Don Beto, María de Lourdes y Cruz de Pedra. Se rematan 24 productos.