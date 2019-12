Pablo Falero no pudo brillar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No fue el retiro soñado para Pablo Falero en San Isidro. Tanto en La Plata como en Las Piedras se había despedido con victorias importantes, pero en el Pellegrini, carrera que ganó cuatro veces, no pudo hacerlo.



Viajó expectante por los palos y buscó pasar en la recta final, no perdió un metro en el siempre difícil desarrollo del Pellegrini, pero esta vez su caballo, Fromm, simplemente no tenía lo necesario para destacarse. Al final arribó en la posición 17 a 13 cuerpos y cuarto del ganador Não Da Mais, un zaino brasileño criado en el Haras Phillipson, establecimiento que tiene parte de su cada vez más exitosa operativa en Uruguay.



Tampoco fue buena la carrera para Julio César Méndez, quien en su retorno al Pellegrini arribó junto a Alampur 22° y penúltimo.



Más allá del resultado puntual de la carrera, quedará en la retina de los presentes el enorme homenaje que se le realizó y que merecía el mejor jockey del Río de la Plata en al menos el último medio siglo.



Es más, quienes fueron temprano y llegaron a la primera tuvieron la chance de verlo ganar, ya que Falero impuso condiciones en la inicial montando a Kilimanjaro Safaris. Al retornar al podio triunfal los pocos presentes a esa hora le gritaban que por favor siguiera un año mas.



En total corrió 10 carreras y ademas del triunfo inicial consiguió tres segundos puestos. El más destacado en el Gran Premio Félix de Ansaga Unzué. Allí condujo a Elogiado, con el que llegó a tres cuerpos del ganador Springdom.



Cierre de su carrera para Falero en San Isidro. En Maroñas aún podremos verlo el próximo 6 de enero. Olympic Harvard lo espera en el Ramírez, donde nuestro público le brindará la merecida ovación.