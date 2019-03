El oro de Little Leca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con buena guía del jinete Deividi Gaier, el cuatro años Little Leca repitió en el hipódromo de Las Piedras. El descendiente de Potro Rex, que detuvo relojes en 2’06”20, dominó sin problemas el Preferencial Oro 18, la prueba más importante de la víspera en el circo canario.



Desde apertura de gateras fueron Sub Mambo y Puerto Natales los encargados de marcar el rumbo de la prueba, seguidos por Special Halo e Incompatible, mientras que Little Leca quedaba cerca de ellos. En plena recta opuesta los punteros sacaron varios. En plena bajada, Special Halo dominó. A la entrada a la recta Little Leca lo superó sin trámite para llegar con tres largos delante de Nedway, que fue escolta. A varios fue tercero Special Halo y cuarto arribó Funcho.