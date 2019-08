Con orden invertido, lo que se viene este fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia se festeja el próximo domingo y eso genera cambios en lo que es el tradicional desarrollo de los fines de semana de carreras.



Maroñas tendrá una única reunión conformada por 16 competencias en las que se destaca el clásico Fomento (G3) sobre 2100 metros. La cita es en el séptimo turno de la reunión sobre la pista de césped. Son 11 las yeguas anotadas quienes conforman un lote parejo y competitivo en el que varias se destacan. La Mansa Nistel quien ganará el Ciudad de Montevideo (G1) consagrándose el pasado 6 de enero como la mejor yegua de la pasada temporada dirá presente e irá por su décimo triunfo en una campaña excelente. Viene de ser cuarta hace un mes, la única que le ganó aquel día y estará otra vez presente es Electronica, quien viene de cosechar dos terceros puestos consecutivos y trata de volver a la senda de triunfo que marcó su campaña como potranca. Lady Leti, Lilly Spencer, Carina First y sobre todo la tordilla Lady Le que rinde el doble en el césped serán grandes animadores.



El domingo será un gran día tanto en Las Piedras como en Colonia. En el limítrofe habrá 14 carreras con el destaque para el preferencial Declaratoria de la Independencia. Va como eje de la reunión sobre 1700 metros y son ocho los que prometen ocupar una gatera. Bravo Guerrero, Bluleibel, Nedway, Sobrevivi, Maggot Boy, Butler, Sub Mambo y Hummer conforman el lote.



En tanto el Irineo Leguisamo de Colonia vivirá una de sus jornadas más importantes en toda la temporada. Diez carreras con múltiples atractivos. Uno de ellos el ya tradicional Preferencial Pablo Gustavo Falero para debutantes.



Lo principal será la final del Especial Antonio Marsiglia donde los 12 ejemplares clasificados a lo largo y ancho del país competirán por el triunfo y los 240 mil pesos que esperan por el ganador.



Cambio de calendario



Serán dos los fines de semana que tendrán formato invertido ya que esto volverá a suceder en el que se desarrollará entre el sábado 31 de agosto y el domingo primero de setiembre. La disputa del clásico del fútbol uruguayo en dicho domingo llevó a las autoridades hípicas a tomar la decisión de adelantar la reunión de Maroñas para el sábado. Ese día se correrán tanto la Polla de Potrillos como la Polla de Potrancas dando inicio a la Triple Corona, parte medular del calendario hípico. La idea es no competir con el fútbol y de esta forma evitar que las carrera pierdan público.