Optimismo reina en Dubai

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego del desayuno con las estrellas y bajo una leve llovizna, los actores del sábado en Meydan entraron a escena.



A metros de la redonda de premiación, Saeed bin Suroor se mostró exultante al referirse a Thunder Snow, ganador de la Dubai World Cup edición 2018. “El caballo está mejor que el año pasado. Ganar esta carrera da mucho respeto dentro de los colegas. En esta edición de la DWC no hay súper caballos, Thunder Snow lo hace muy bien por las mañanas y eso para mí está muy bueno. Es una carrera abierta, hemos trabajado de manera muy profesional para presentar al caballo. Si nos va bien, tenemos pensado viajar a la Breeders de Santa Anita”, dijo.



El defensor de las sedas “Godolphin” irá por el Double Event en la prueba que se largará este sábado a las 20:40 horas y repartirá 12 millones de dólares en premios.



Uno de los rivales del irlandés hijo de Helmet es North America, que contará con los servicios del experiente jinete Richard Mullen. “Soy un privilegiado de poder estar aquí y tener revancha con North America (llegó décimo en 2018). Espero poder venir entre un tercer y cuarto puesto. Esta es una carrera que quiero ganar, Dubai fue para mí un hogar por muchos años, están los mejores jockeys, cuidadores y caballerizas, quiero triunfar en la DWC. Esta sería una gran victoria. El sábado los tres caballos a ganar son Thunder Snow, Capezzano y North America”, afirmó.



Quien va a participar por vez primera en Dubai es el joven jinete José Ortiz, quien se apilará en el japonés Yoshida. “Hoy fui a la pista por primera vez. He visto muchas carreras de este hipódromo, es un lugar hermoso. Al caballo lo veo bien, sabemos que es bueno en cualquier tipo de pista. Particularmente agradezco la oportunidad que me dieron en venir a correr aquí, es muy lindo. Antes las veía por televisión, hoy me toca estar en la carrera”, comentó.



Ortiz, aparte de correr al hijo de Heart’s Cry, estará presente en otros clásicos de la súper reunión de Meydan.



El imponente hipódromo se alista para recibir al mundo del turf. Las miradas del orbe enfocan al circo hípico de Dubai. A pocas horas de la Dubai World Cup, todo indica que Mullen no está lejos de lo que se avecina, Thunder Snow, Capezzano y North America son trío con miras a la victoria, a la gloria y a la nada despreciable suma de 7,2 millones de dólares que se lleva la caballeriza ganadora, más la espectacular copa que aguarda por el ganador.



Meydan en la dulce espera, el burrero aguarda la largada.