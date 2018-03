La opinión de los protagonistas

Uno de los dos caballos con mejor rating es el argentino Roman Rosso. Lo presenta Jorge Mayansky: “El potrillo llega bárbaro. Luego de haber ganado el Nacional de Palermo, ganó dos G1 seguidos en Argentina. Después del derby tuvo su descanso en el stud, siempre vareando y con el ojo puesto en esta carrera. Roman Rosso no tiene problema en buscar su ubicación, no tiene por qué correr en la punta. Aquí en Maroñas esperaba una muy buena recepción, pero es impresionante, mejor de lo que creíamos”



El cuidador Juan Suárez comentó: “Hasta hoy el caballo, por suerte, está muy bien, no hemos tenido ningún problema. El viaje ha sido muy bueno, que es lo principal para este tipo de carreras. Kodiak Boy se adaptó bien. La pista es un poco más dura que la de Monterrico, pero a eso también nos tenemos que adaptar. El caballo ha corrido en pasto, así que no creo tenga problemas con ello. Corre a medio grupo, atrás de los punteros, aunque en Monterrico también ha corrido en el fondo buscando su atropellada.



El látigo peruano Jacinto Herrera regresa a Maroñas para correr a El Entrerriano. “La cancha está bien, está liviana y mi caballo se adaptó muy bien, ya que no extrañó mucho. Por ahora va todo bien, llega bien a la carrera, ganó la clasificatoria, corrió poco pero bien. Personalmente estoy muy bien, corriendo el Latino por segundo año consecutivo y con la esperanza de hacer un muy buen papel. Es una carrera muy pareja, lo lindo es que estamos rodeados por muy buenos jockeys, por lo que la gente a va disfrutar de un muy buen espectáculo”.



Los profesionales a cargo del ganador del Dardo Rocha de La Plata, J. Etchechoury y R. Blanco conocen Maroñas y llegan con expectativas. El cuidador expresó: “El caballo llegó bien y se adaptó enseguida a la cancha, es muy tranquilo, sabe ganar en la arena San Isidro, La Plata y Palermo. No nos gusta la gatera que nos tocó, pero es una carrera muy linda”. El jockey dijo: “Calcolatore está bien, lo sentí bien en la cancha, se ve que no sintió el viaje y se va a adaptar muy rápidamente a lo que es la pista”.



Después ganar el clásico Manuel Quintela el pasado 3 de febrero, en las huestes de La Fe se confía en el poder locomotivo del potrillo descendiente de Put it Back.



Fitzgerald

Esta mañana, a las 07:30 horas, estará realizando su partida final a las órdenes del salteño Luis Alberto Cáceres Aranda y bajo la atenta mirada de su entrenador Jorge Firpo.

Fitzgerald no las tuvo todas consigo en el sorteo de gateras, ya que su nombre fue el último en salir del bolillero y larga desde flanco interno de la pista. Lo veremos en vanguardia al Candidato.