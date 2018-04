Las opciones son variadas hasta julio

Con diversidad de clásicos en diferentes distancias y categorías, los animadores de las pruebas más importantes del calendario hípico local delinean sus futuros.



El excelente millero Fitzgerald pone su mira en el Benito Villanueva G3, en césped a fin del presente mes.



Del Gran Premio Municipal se detalla el siguiente futuro de varios de sus participantes, Chimango y Monje Negro ponen proa al Classic de Campeones sobre 2000 metros que se corre el domingo 3 de junio. El escolta del Honour and Glory, Coldplay anota mañana lunes para el Comparación de Las Piedras sobre dos kilómetros junto a su compañero de techo Isaac Newton, se suma, Pretor do Sul.



Hay dos excelentes pingos que tienen, a priori, la misma disyuntiva, disputar el Invasor, el 27 de abril sobre 22 cuadras en Maroñas en césped o ir directo al Batalla de Las Piedras el 18 de mayo que reparte una bolsa de 1.3 millones de pesos, Olympic Harvard y Card Day.



Desde el stud de Gustavo Vergara, se delinea la campaña de la crack Sexy Reasons, hoy de descanso con fecha de regreso a pistas el 15 de julio sobre 1800 metros mientras que Legion Cat, que tuvo un problema sanitario en el Municipal no decarta aun el Invasor de fin de abril.



Don Carrasco, busca una condicional y de ahí saltar a Campeones que tendrá el regreso de Dog Halo a las pistas en una rentree de un año.



Cibeles, que anota el lunes y Playera estudian para el Distaff.