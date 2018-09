Olympic Harvard y su primer clásico

La posta en los clásicos de largo aliento en Maroñas sigue pasando de mano, esta vez los flashes y la gloria fueron para Olympic Harvard.



Los 2200 metros del clásico Las Piedras (L) tuvieron un trámite bastante violento y cuando los 1200 metros se fueron en 1.12.32 eran varios los que peleaban en el grupo de avanzada. Chimango mantenía a raya a Pretor Do Sul, Gauche e Il Corriere. En el final del codo se desprenden el del stud El Bonete y Gauche.



La lucha de ellos continuará toda la recta y mientras los del Hs. Bagé Do Sul no pueden repetir lo hecho hace un mes aparece el tercer pensionista de Luiz Cintra, Olympic Harvard quien con gran atropellada comienza a ganar terreno. Faltando 400 metros era sexto, en los 200 finales quedó tercero y finalmente quebró la resistencia de Chimango para derrotarlo por medio cuerpo al cabo de 2.16.38. Gauche y Pretor Do Sul dieron forma al marcador



Gran faena de Federico Fabián Piriz, jockey que siempre se luce en este tipo de cotejos.



Olympic Harvard llevó al podio a los colores del Hs. Regina y le dio un nuevo impacto clásico a Luiz Cintra, entrenador que se está luciendo de continuó y que en breve ya figurará a sus caballos.



Fue el primer triunfo en nuestro país para un caballo que ya había hecho méritos suficientes.