Olympic Harvard va por la gloria frente a 15 rivales. Se larga a las 20:30

Héctor García



Cuando el reloj marque las 20:30 horas, los 16 participantes de la edición 121 del Gran Premio José Pedro Ramírez estarán dentro de las gateras esperando la orden de largada del starter de la carrera.



Es que llegó la hora esperada, la de un nuevo Ramírez, uno de los más parejos de los últimos años, donde más de la mitad de los ejemplares tiene palmarés como para llevarse la Copa El País.



Es Olympic Harvard el candidato a la victoria y a la gloria. Lleva el pupilo de Antonio Cintra (en nuestras tierras el descendiente de Drosselmeyer) una muy buena campaña de pistas que muestra ocho corridas con dos ganadas: los clásicos Las Piedras y Carlos Pellegrini, y un cuarto puesto en el Longines Gran Premio Latinoamericano G1 que vale y mucho.



Llega a la justa tras una opaca actuación en el Comparación, en donde llegó sexto a cinco cuerpos y cuarto del ganador Cerro Largo. El pupilo de Antonio Cintra hizo una carrera para el olvido con un trámite donde no las tuvo todas consigo.



En el sorteo de gateras, su cuidador fue por largada por sector externo para que Méndez lo traiga contemplado y sin contratiempos.



Es Olympic Harvard el elegido. Tiene enemigos de sobra. Uno de ellos es El Abanderado, escolta de Gandhi di Job el pasado 6 de enero de 2018. Tras no tener un buen Latino, el de “El Negro” va por su revancha. Luce magnífico el vástago de Capitano Corelli, que tendrá en Damián de Arrascaeta a un aliado de lujo que entiende al zaino como ninguno.



Desde Las Piedras viaja el ganador del Derby, First Thing, en busca de su consagración. Su gente decidió dejar pasar el Comparación para enfrentar a los mejores en el Ramírez. Ojo con él: si el trámite -como se espera- es violento, puede aparecer de cien al disco.



Rivales a tener en cuenta, varios: Don Carrasco, Cerro Largo, Ilustre Senador, Negrone y Chimango más Great Spirit, uno de los mejores potrillos de la pasada generación que vendrá expectante detrás de los punteros, que se prevé, serán varios.



Está todo pronto. Maroñas aguarda por un nuevo Ramírez, el 121 de su historia, el 16º luego de la reapertura. La grey burrera estará de fiesta.



¡Largan 20:30!