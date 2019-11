Nueve potrillos van por el Derby en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La posibilidad de que Maroñas tenga un nuevo triple coronado alienta a que variado público se haga presente en esta jornada en el hipódromo de Maroñas. Es que, luego de 123 ediciones, solo 22 ejemplares (21 potrillos y una potranca) han logrado triunfar en Polla, Jockey Club y Nacional, algo que demuestra que no es sencillo, en poco más de 60 días, triunfar en los tres eslabones que determinan recorrer 6100 metros en pos de la máxima consagración para un potrillo o potranca.

Esta tarde, sobre 25 cuadras, Ajuste Fiscal (Ioya Bigtime) deberá ratificar ante ocho acérrimos enemigos que tiene armas, fondo, clase y calidad para ser el vigésimo tercer triple coronado de la historia de nuestro turf.

Viene el pupilo de Antonio Cintra de adjudicarse los clásicos “Ensayo” sobre césped (1500 metros) y Polla de forma apabullante (ganó por tres cuerpos y medio en 1’34”84). En los dos kilómetros del Gran Premio Jockey Club, Miltitoplp (Escolaso), escolta también en la Polla, se la hizo más difícil al defensor de las sedas “La Pomme”, ya que en los doscientos finales endureció la cáscara bajo el rigor de Eric Acosta para ser escolta a cuerpo y cuarto en destacados 2’02”15, llegando tercero y descontando el tordo Cap Bon (Posse) a cuatro largos.

El nacido en La Concordia tiene todo para llevarse la gran carrera, pero deberá superar esos dos escollos anteriormente nombrados más un crecido Un Ser Superior (Ecclesiastic) que viene de ganar el Carlos Reyles de brillante forma. El trámite de carrera será fundamental para un Ajuste Fiscal que hasta hoy se desplazó siempre de menor a mayor, igualando a sus rivales en los 300 y rematando con inusitada fuerza. Si el zaino responde tiene todo para llevarse la carrera, la gloria y la Triple Corona.

A Miltitoplp, Cap Bon y Un Ser Superior se unen Lamborghini (Invasor), ganador del “Criadores”, Hello - Goodbye (Put it Back), Mordoree (Went the day Well), el ganador clásico Es Fever (Texas Fever) y Trancaferro (Alcorano). Se larga 19:30 horas.



Clásico Carlos Pellegrini

Luego de sortear su debut en pista de grama, fue escolta de Cerro Largo en el pasado clásico de Honor, El Abanderado irá por un triunfo que lo acerque aún mas a su tercer Ramírez. El defensor de las sedas “El Negro” viene de ser escolta en las dos últimas ediciones de la carrera magna de nuestro turf y se prepara para dar batalla el próximo 6 de enero. Al descendiente de Capitano Corelli le gusta venir en retaguardia de prueba para hacerse ver en recta final. Es el candidato. Tiene en Bobby Q a enemigo de sumo riesgo. El pupilo de Navatta se prepara en Durazno. Tras ganar el Presidente de la República fue tercero de Cerro Largo en grama en el Asamblea de la Florida. Ambos, libres del líder de pruebas de fondo en grama (Cerro Largo), se perfilan en la competencia que larga 17:25. Juizmoro, Mundanal al igual que Negrone y Monje Negro son sorpresas a considerar. De la gatera 6 larga First Thing. Ojo con él.



Clásico Storace

El césped es pista del clásico Storace, prueba ubicada en décimo término de la gran jornada en Maroñas. Sobre 2100 metros, trece yeguas, varias de ellas ganadoras estelares de grupo que buscan forma para participar en el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del 6 de enero.

La alazana La Mansa Nistel tiene pergaminos varios como para obtener un nuevo triunfo de su muy buena campaña. La del “Imperio” es titular de 9 triunfos, siete de ellos a nivel estelar que incluye su gran muestra del 6 de enero pasado. No tuvo, en su incursión en el césped, una buena nota. Llegó cuarta de Hierarquia a 4 cuerpos. Ya con una corrida en grama, si se agarra es la candidata a figurar al tope del marcador.

Hay, entre sus 12 rivales, varias que bien pueden completar la triple fórmula. Son Flora Gambo’a y Lilly Spencer las seleccionadas. La defensora de la ecurie “Aurora” sabe lo que es triunfar en grama y llegar cerca de Inalcanzada en prueba estelar sobre misma pista. Si la competencia se mueve con parciales rigurosos, puede aparecer a definir la Kodiak Kowboy al igual que Lilly Spencer, que vendrá -según su forma de correr- en puestos de retaguardia. La del “Salta” corrió notable el “Fomento” llegando a la grupas de la ganadora en carga de última hora. A considerar: la yunta uno y la propia Herarquia.