Nueva perla para la Reina

En una carrera apasionante Enjoy derrotó a Supersticiosa por un cuarto de cuerpo en el clásico “Juana Mautone de Cousiño” disputado en la víspera en Maroñas. La excelente “pinga” volvió a dar problemas en las gateras, no encontraba acomodo a pesar del trabajo de los operadores y de Edinson Rodríguez, al momento de apertura de cajones, la Reina no largó bien para quedar en último lugar. Fueron Sub Princess y Holy Legal las que salieron a mover la carrera seguidas de Exportacao, Enjoy quedaba cuarta, relegando a Lady Lilith y Supersticiosa. Recorridos 200 mts, la del “Fair Play” mantenía ventajas sobre la norteña, Edinson Rodríguez mueve a la Fund of Funds para quedar tercera, a su lado queda Exportacao y Supersticiosa y Lady Lilith cerrando filas.



Al entrar a la recta de tribunas, las punteras no cedían, Enjoy busca flanco externo para acortar distancias, ya en los 400 finales, Holy Legal le toma ventajas a la de Piriz, Enjoy comienza a darle suspiro a la afición mientras que Julio Méndez y Luis Cáceres arman las atropelladas de las suyas.



En los 300, Enjoy le entra a las grupas a Holy Legal, Sub Princess no mantiene el ritmo y pierde terreno, abierta descuenta Supersticiosa y desde el fondo, lo hace Lady Lilith. A falta de dos cuadras, la fenomenal Enjoy iguala a la del “Hs Belmont” que no quiere ceder terreno, tras emocionante lucha, la pupila de la familia Marrero toma ventajas, a falta de cien metros, la que se deja gritar es Supersticiosa que le entra al cuerpo a Enjoy para ser escolta a cuarto de cuerpo en muy buenos 58”05, fue 3ra Holy Legal y 4ta Lady Lilith.



Enjoy volvió a demostrar guapeza, entereza y grandeza, llega su décimo tercer clásico ganado en forma consecutiva en Maroñas, se suma otra estelar en Las Piedras, su 19º triunfo en Maroñas logrando el récord que ostentaba Stone y suma 17 clásicos ganados, récord absoluto en Maroñas desde la reapertura.



Ganó Enjoy, no es novedad, gana, suma y deleita a la afición.