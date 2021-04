Novedades de Argentina y del orbe - turf

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un fin de semana de diluvio en Buenos Aires no permitió evaluar todo el potencial que tenían tanto los caballos que corrieron bien como los que corrieron mal. Siempre que pasan estas cosas, debemos ser cuidadosos en exaltar demasiado a los ganadores o en criticar a los que llegaron lejos o muy por debajo de la expectativa.



La pista de césped de San Isidro era un fangal y eso siempre deja interrogantes que con el tiempo se resuelven. Ya en el Clásico Olavarria (G3-1000M-cesped) se veía que la cancha estaba al límite y que iba a agrandar o achicar las chances de las que llegaron a las gateras. Además de eso, la largada de la carrera dejó un triste espectáculo ya que la número 2, Miss Electrica (Violence) directamente saltó hacia afuera y por efecto dominó quedaron apretados desde ella hasta el 7, incluyendo a la favorita Saltwater Pearl en la cual Ramella tuvo que hacer malabares para no caerse.



Las número 9 Idaira Chica (Hunky) y 8 Turista (Valid Stripes), sin serios problemas, llegaron primera y segunda en algo más de un minuto, y la barra de la turfística localidad de Azul festejó el Clásico de Grado a poco mas de 37 pesos a ganador.



Rato después, en el Clásico Paseana (G2-1600M-césped) se esperaba otra demostración de clase por parte de la invicta Linda Isabelle (Cityscape), pero sin “fracasar” no puedo llevarse para la gente de Santa Fe más que un cuarto puesto. El final fue de infarto, otra vez entre una yegua de Nico Martín Ferro y una de su Padre, Quique, llegando al disco primera por ventaja mínima la del “nene”, Siempre en Mi Mente, hija del interminable y siempre presente en los Clásicos de Grado Equal Stripes. La reservada del Haras Pozo de Luna, con otro año espectacular con diversos cuidadores, hizo trabajar a Ortega Pavón para detener la atropellada de Joy Velika (Fortify y Versista Inc), a la que Goncalvez le midió la carrera casi al milímetro. Si en vez de ventaja mínima el fallo hubiera sido puesta, los Martín Ferro Padre e hijo hubiera tenido una linda foto con las dos yeguas, pero a juzgar por los últimos años de ambos, la foto esta al caer.



Repitió San Isidro una buena recaudación, a pesar que la cancha no convidaba para fuertes apuestas, máxime con 3 carreras para productos de 2 años con muchos debutantes con pedigrees de lujo que había que adivinar ya no solo su capacidad corredora, como en cualquier carrera de debutantes, sino su agrado por la pista fangosa. Sendos hijos de Easing Along, Hurricane Cat y John Kennedy se llevaron los primeros puestos respectivamente, que se agregan a los 2 años por Que Vida Buena, Master of Hounds y Dogo del día anterior en Palermo.



Mucha preocupación en ambos hipódromos por los cierres por pandemia anunciados por el Gobierno el pasado jueves, que alcanzó a casinos y tragamonedas, fuente de recursos para premios, y por los anuncios que se harían esta semana y que podrían complicar aún mas el desarrollo de las carreras, los movimientos de caballos y las apuestas en agencias de lotería. Ambos Hipódromos emitieron sendos comunicados haciendo saber las duras novedades y quedaron a la expectativa de lo que ocurra esta semana. Por supuesto que nada de esto hace mella en la gente de la Lotería Bonaerense para aprobar el juego online del Hipódromo de San Isidro, dando muestras una vez mas de un desprecio absoluto por la actividad y quienes viven de ella.



Donde no hubo problemas de apuestas otra vez fue en Japón. Ya la semana pasada les comentamos del Clásico del día que había generado 65 millones de dólares en apuestas, pero este fin de semana los muchachos de la tesoreria del Hipódromo tuvieron que hace horas extras para contar los aproximadamente los 260 millones de dólares que “pasaron por boleteria”, 165 millones de ellos solamente en el Clásico.



El Clásico en cuestión fue corrido en el Hipódromo Hanshin, es similar a las 1000 Guineas, de nombre Oka Sho, Grupo 1, para potrancas de 3 años, sobre césped y en 1600 metros. La carrera contaba con la que es una estrella del turf asiático y de quien la conozca, la blanca marfil Sodashi, una 3 años con un pelaje único, que al menos quien escribe, jamás vio en otro caballo. Esta vez la hija de Kirofune (French Deputy) caballo ganador de Grupo 1 y padrillo campeón en 4 ocasiones en Japón, de la familia Yoshida, tuvo que volar y romper el record de pista, hechando 1.31.10/100 para contener por pezcuezo a la hija de la yegua madre Argentina Balada Sale, de nombre Satono Reinas (Deep Impact), que tuvo suelta 18 y quedó muy lejos para desatar una furiosa atropellada que por muy poco no alcanzó. La cuarta madre de la ganadora, Storm and Sunshine, produjo a Halo Sunshine, padrillo en nuestras tierras.



Dejando atrás Japón, finalmente llegó a su término el largo camino de clásicos preparatorios que a lo larto y a lo ancho de todo Estados Unidos sumaban puntos para obtener una gatera en el Derby de Kentucky, el primer sábado de Mayo en Churchill Downs. Allá por Enero se corrió el Clásico Iroquois Stakes (G3) y en las gateras estuvo Super Stock, el hijo de Dialed In, que este fin de semana, 4 meses después, se aseguró su lugar ganando el Clásico Arkansas Derby (G1-1900M-arena) en el bonito Oaklawn Park. Por dos cuerpos y medio de cuenta de Caddo River (Hard Spun), que corrió furiosamente en la punta como lo hacía su Padre, y se trenzó en una pelea suicida con el gran favorito Concert Tour (Street Sense), que llegó tercero a su cabeza. El siempre presente Steven Asmussen dejó cálidos conceptos sobre su jockey, Ricardo Santana, por la paciencia que tuvo para no sumarse a los parciales de 22 y 46 de los de adelante.



Otro potrillo que podrá estar en la gatera del Derby será King Fury, el hijo del super padrillo Curlin, muy bien llevado por nuestro conocido de Uruguay y Argentina, Kenny Mc Peek. En el Hipódromo de Keeneland, base de tantas hazañas de Kenny, se llevó por casi 3 cuerpos el tradicional Lexington Stakes (G3-1800M-arena) devolviendo a los que creyeron en el un dividendo de 11 a 1 y algo del millón de dólares que este potrillo había costado en las ventas de Saratoga. Ahora sin la careta que lo acompañó durante su campaña de dos años, la duda es si ir por el Derby o esperar el Preakness en Pimlico.



Como dato anecdótico, de los últimos 11 Derbys, en 9 de ellos el ganador venía de ganar una preparatoria. Por otra parte todas las gateras estarán disponibles, ya que no habrá visitantes de Europa, Asia o Arabia Saudita, que también tienen sus clasificatorias, por diversos motivos. El invicto Essential Quality, con 140 puntos, le sacó 30 a que lo sigue, Hot Rod Charlie, y la lista solamente puede cambiar si alguno de los 20 decide no correr o se lesiona. En estas 3 semanas iremos viendo como se va armando la carrera. Volvemos a alertar, por lo visto y por lo que estamos leyendo de periodistas de USA, que el hijo de Candy Ride, Rock Your World, que ganara el Derby de Santa Anita la semana pasada, quedó impecable de su triunfo y gana día a día en la consideración de especialistas y apostadores en los mercados de futuro.



Por el lado de Churchill Downs llegan noticias de que habrá venta de tickets, con aforos, y después del Derby se iniciarán los trabajos para reemplazar la pista de césped que se encuentra dentro de la milla oval de aren del Hipódromo. Según lo informado los trabajos demandarán una inversión aproximada de 10 millones de dólares y será llevada a cabo por la compañía internacional STRI, con antecedentes de trabajos en Ascto, Wimbledon y Augusta. Churchil lDowns realiza aproximadamente 700 carreras por año, 25% de las cuales son en el pasto, y de ellas, el 25% aproximadamente debieron ser pasadas a la arena por lluvia.



Si bien ya arrancaron las carreras llanas en Europa, no podemos soslayar que al jocketa Rachael Blackbur, de quien ya hablamos semanas atrás cuando ganó el título de jockey mas ganador en Cheltenham, sumó ahora otro hecho histórico, cual fue el de convertirse en la primera mujer en ganar un Grand National, esa carrera espectacular de 7000 metros con más o menos 30 obstáculos que corren super caballos. La genial Rachel llevó al disco con mano de seda a Minella Times, un castrado de 8 años hijo de Oscar, (Sadler’s Wells), padrillo que en las pistas supo ser segundo en el Derby Francés nada menos que de Peintre Celebre y ha producido con éxito caballos para las carreras con vallas de más de 4 ó 5 mil metros. Dicho sea de paso, Rachael es una fiel exponente de su país, Irlanda, y se hizo desde bien abajo, primero en las carreras “point to point” en fangosas pistas de hipódromos locales, para luego con mucho esfuerzo recibirse de aprendiz y jocketa. Hace 4 años, al obtener su licencia de jockey, el joven y simpático periodista Kevin Blake, escribió una nota titulada “Porque no hay mas gente hablando de Rachael Blackmore” y sin duda hoy todos le damos la razón. Dicho sea de paso, en Irlanda hay aproximadamente un 50% de mujeres en las escuelas de jockeys y un 25% de aprendices mujeres.



El fin de semana en Europa tuvo las primeras carreras clásicas y otras que permitieron reaparecer las primeras máquinas de O’Brien, Gosden, Favre y demás cuidadores que luego del descanso invernal vuelven en busca de las carreras de Grupo de Mayo a Septiembre. Entre los veteranos destacamos a Skalleti, que se llevó a los 6 años el Grupo 2 Prix D’Harcourt en Longchamp. Entre los 3 años elegimos dos irlandeses, por un lado Bolshoi Ballet (Galileo madre Anabaa) que por 2 cuerpos se llevó un el Grupo 3 Ballysax en 2.11, de la mano del escuadrón de O’Brien. En el Ballylinch 1000 Guineas Trial, la sorpresa vino por la 3 años Keeper of Time (Mehmas), que por una cabeza y con un dividendo de 80 a 1 llegó al disco antes que dos máquinas, una de Shadwell (Mehnah, por Frankel y Asheerah por Shamardal) y de O’Brien (Sense of Style, por Zoffany madre por Danehill DAncer).



Mientras tanto en Francia, en el Grupo 3 Prix Noailles, Chesire Academy le dió un triunfo clásico a su padra Flinshire, al cuidado de Jean Claude Rouget. La victoria llegó en el comisariato luego de un final de pezcuezo, y el desacalificado fue Pretty Tiger, hijo de Sea the Moon, un ganador clásico hijo de Sea the Stars que produce excelente en Europa. El Grupo 3 Prix La Force lo ganó Adhamo, un hijo de Intello por cómodos 3 cuerpos sobre Erasmo (Ocean Dream), y finalmente en el Prix Vanteaux, otro Grupo 3, Rumi, hijo de Frankel y Secrete por Cape Cross, llegó a la meta abrazado con Petricor (Frankel) y Omnia Munda Mundis (Australia). Para terminar, el maestro Jim Bolger, anotó y se llevó el Ballylinch 2000 Guineas Trial de Leopardstown (Listado) con Poetic Flare, un hijo de Dawn Approach, que tiene futuro de 2000 Guineas de Irlanda o de Inglaterra.