Los nombres del Latino y sus historias

Con 18 ejemplares en gateras, el Longines Gran premio Latinoamericano G1 ya se vive en la región. Asi llegan desde su país natal los nominados:

Ajuste Fiscal (URU), Ioya Bigtime y Braid por Storm Surge Criador: Haras La Concordia; Stud La Pomme; Preparador Antonio L. Cintra; Jinete: H. Lazo CC. 8 CG 4; Ganador de los clásicos “José Pedro Ramirez” grupo-1 , “Gran Premio Jockey Club”, “Polla de Potrillos” URU Grupo-1 y clásico “Ensayo” G2 en césped.

Savitar (CH), Daddy Long Legs y Free Dance por War Chant; Criador: Haras Curiche; Stud Los Leones; Preparador Ximeno Urenda P. Jinete: Jorge Gonzáles, CC: 5 CG 2; ganador del clásico “Alfredo L.S. Jackson”- Grupo3

Master Piace (CH), Mastercraftsman y Torre Laguna por Proud Citizen; Criador: Haras Don Alberto; Stud Ibiza; Preparador Juan Pablo Baeza J. Jinete: K. Espina - Ganador del clásico “Coronación” - Grupo 2 - CC 9 CG 4

War Breeze (CH), War Command y Summer Breezy por Pulpit; Criador: Agrícola Taomina Ltda. Stud Identic, Preparador Juan Pablo Baeza J. Jinete: Gonzalo Ulloa; CC. 11 CG 3. Ganador del clásico “Derby de Viñas” Grupo-1



Miriñaque (ARG), Hurricane Cat y Langostura por Honour and Glory; Criador: Criadores Argentinos; Stud Parque Patricios; Preparador María C. Muñoz Jinete: F. Fernándes; CC 8 CG 4, ganador de los clásico “Polla de Potrillos“- grupo-1 y “Gran Premio Nacional“- Grupo-1; CC 8 CG 4

Imperador (ARG), Treasure Beach y Duchess Royale por Danehill, Criador: Haras Río Dois Irmaos S. R. L.; Stud Stud Rdi, Preparador Diego Peña, Jinete: Altair Domingos; Ganador de los clásicos “Dos Mil Guineas”- “Miguel Martinez de Hoz”-Grupo-1, CC 7 CG 3.



Sea Alabada (ARG), Sebi Halo y Calling You por Colonial Affair; Hembra Criador: Haras El Paraíso; Stud Los Patrios, Preparador Fabio R. Cacciabue; Jinete: D. Ramella; CC 12 CG. 8 Ganadora del clásico “Copa de Plata-Roberto Vasquez Mansilla- Grupo-1, además de los clásicos “Los Haras”, “La Mission”, “9 de Julio” y “Passeana”, todos ellos de grupo-2.



Pinball Wizard (ARG), Orpen (Lure) y Pink Pony por PurePrize Criador: Haras Carampangue; Stud Don Teodoro, Preparador Jorge A. M. Neer, Jinete: J. Da Silva; CC. 10 CG. 4; ganador del clásico “Palermo“- Grupo-1.



Tetaze (ARG), Equal Stripes y Delirada por OrpenCriador: Bioart S. A.; Stud Juan Antonio, Preparador Juan F. Saldivia, Jinete: G Calvente; CC. 6 CG 2, ganador del clásico “Eduardo Casey”- Grupo-2



Roman Joy (ARG), Fortify y The Rosy por Hennessy; Macho Alazán 3 años - Julio 1, 2016; Criador: Haras La Biznaga; Stud Haras El Angel De Venecia; Preparador Carlos D. Etchechoury; Jinete: Eduardo Ortega Pavon; CC. 7 CG. 2; ganador del clásico “Jockey Club“- Grupo-1



Eron Do Jaguarete (BR), Kodiak Kowboy y Cineasta por Amigoni; Criador: Stud Jaguaretê; Stud Jaguarete; Preparador M. André; Jinete: M. Mesquita; CC. 6 CG 4, ganador del clásico “Linneo De Paula Machado”- Grupo-3



Pimper’s Paraise (BR), Put it Back y Bye Bye Caroline por Royal Academy; Criador: Haras Doce Vale; Stud Haras Doce Vale, Preparador V. Nahid, Jinete: W. Cardoso; CC. 7 CG 4, ganador de los clásicos “Escorial - Seletiva Par”-Grupo-3 y “Almirante Tamandaré”



Nao da Mais (BR), T. H. Approval y Espetacular por Pitu Da Guanabara; Criador: Haras Phillipson; Stud Haras Phillipson; Preparador Florio A. Barbosa; Jinete: C. Lavor; CC. 8 CG. 4; ganador de los clásico “Carlos Pellegrini“- Grupo-1, “Grande Prêmio Derby Paulista“- Grupo-1, “J. Adhemar De Almeida P“- Grupo-1 y “Juliano Martins - Panat“- Grupo-1



Dixie Wave (PER), Stormy Atlantic y Dixie Witch por Dixieland Band; Criador: Haras La Pasión; Stud Doña Licha ; Preparador Gonzalo Alquinta; Jinete: Miguel Vilcarima; CC. 25 CG. 13, ganador de los clásicos “Baldomero Aspíllaga“- Grupo-3, “Almirante Miguel Grau S“- Grupo-2, “Ciudad de Lima“- Grupo-2.



More Than Words (PER), More Than Ready y Almudena por Silver Planet; Criador: William Saba & More Than Ready; Stud Miami; Preparador Juan Suárez V. Jinete: Edwin Talaverano; CC. 21 CG. 9; ganador de los clásicos “Laredo” (L), “Miguel A. Checa Eguiguren“- Grupo-3, “Baldomero Aspíllaga“-Grupo-3



Mazarin (PER), Buenos Dias y Dixie Raquel por Dixie Union; Criador: Haras Gina Santa Rosa; Stud Quaker State, Preparador A Arredondo; Jinete: Mariano Arenas; CC. 8 CG 5; Ganador de los clásicos “Postin“- Grupo-2, “Gustavo Prado Heudebert“- Grupo-3, “Empery” (L), “Libertador Simón Bolívar“.



Radagast I (PER), Endorsement y Bonaria por Southern Halo; Macho Alazán 4 años - Octubre 15, 2015; Criador: Haras La Quebrada; Stud El Herraje; Preparador Luis Olivares; Jinete: Renzo Rojas; CC. 19 CG 6; Ganador de los clásicos “Ciudad de Lima“- Grupo-2, “Pedro Garcia Miro“- Grupo-3, “Coronel Francisco Bolognesi” (L).



Faenon (PER), English Channel y Little Journey por Great Journey; Macho Tordillo 3 años - Febrero 24, 2017; Criador: Haras Camulet; Stud Myrna, Preparador J. Salas; Jinete: Víctor Salazar; CC. 6 CG. 2; ganador del clásico “Gran Premio Nacional- Augusto B. Leguia“- Grupo-1