Nombres de la Dubai World Cup

Desde Meydan llegan noticias de la gran fiesta del próximo sábado 30 de marzo, para cuando se dispute una nueva edición de la Dubai World Cup en el hipódromo de Meydan.



La carrera, que reparte 12 millones de dólares (7.2 millones al ganador) tendrá en gateras, a las 20:40 horas local (-7 en Uruguay) apostadas en el palo demarcatorio de los dos kilómetros a Audible (USA), Axelrod (USA), Capezzano (USA), Dolkong (USA), Gronkowki (USA), Gunnevera (USA), K T Brave (JPN), New Trails (USA), North América (GB), Pavel (USA), Seeking the Soul (USA), Thunder Snow (IRE) y Yoshida (JPN).



El irlandés Thunder Snow, ganador del pasado año, irá por el Double Event con la monta del belga Christophe Soumillon. En 2018 también participaron de la prueba Pavel (4º), Gunnevera (8º) y North America (10º).



El cuidado por Saeed bin Suroor tendrá en Capezzano un duro rival, que viene de vencerlo en el Al Maktoum Challenge el pasado 9 de marzo, fue 3ª Dolkong y 4º New Trails.