Noidea Day le dio brillo al Turturiello

La yunta del entrenador Antonio Cintra integrada por la ganadora La Maestranza y Aeiou dominaron el clásico Jorge y Melchor Pacheco, prueba que dio inicio a la jornada de domingo en Maroñas.

La del “Crespi” movió los hilos de la carrera desde el vamos, la defensora del “Braganza” vino colocada en mitad de lote para avanzar entre codos, dar alcance a su compañera de techo en los 300 y tomarle ventajas que fueron de dos cuerpos y tres cuartos en la sentencia.

La descendiente de Texas Fever, nacida y criada en el haras El Santo detuvo relojes en buenos 1’23”71 para recorrer las catorce cuadras pactadas demostrando ser un elemento que puede darle grandes satisfacciones a sus huestes.

La prueba tuvo a Aeoiu en delantera desde apertura de partidores, en albores de competencia Flor Real fue compañera de ruta seguidas por Barceloneta, La Maestranza, Mágica cerrando filas Home Free. En Villa Violeta, la Quick Road queda sola en vanguardia, detrás de ella se juntan Barceloneta y Flor Real mientras que antes de girar el codo se acercaron La Maestranza y Mágica. En los 400, Hector Lazo deja mover a la suya, le da alcance a la puntera para ganar con extrema facilidad, fue escolta Aeiou, tercer puesto para Barceloneta cerrando chapas rentadas Home Free.

En una suprema exhibición, el potrillo Noidea Day ganó el clásico Constante Turturiello y confirma que se trata de un animal llamado a tener una campaña de muy buena hacia arriba.

El descendiente de Went The Day Well salió a mover agujas desde inicio de prueba, tuvo acompañantes en primera partida, en plena recta los despidió para llegar al disco con claras ventajas y detener el teletimer en destacadisimos 1’22”55 para recorrer los 1400 metros, fue escolta a dos cuerpos Glorioso Quality, llegó tercero a varios cuerpos del segundo Homeu clausurando semáforo Por una Cabeza y Emperor Hulk.

Fue una carrera donde el ganador, con muy buena guía de Heber Eugui, salió a plantear su carrera, a la descubierta empleando parciales rigurosos, Rojokongo lo acompañó en los primeros 400 (23”47”), en Ecuador de la carrera, Por una Cabeza quedo cerca del pupilo de Jorge Firpo clavando 47”01 para las primeras ocho cuadras mientras que Glorioso Quality se movía en mitad de lote.

A la entrada a la recta, Eugui mantuvo a su conducido sin llamarlo al orden, a falta de trescientos, el zaino puso sexta para ganar de forma cómoda sobre Glorioso Quality.

Un potrillo que, de seguir en estos tiros, lo veremos en el “Argentina” a fin de noviembre poniendo proa a la milla de Reyes.