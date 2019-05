Los Nenes y Sta. María del Juncal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A partir del mediodía, en el Tattersall de Maroñas se realizará la exhibición de los haras Los Nenes y Santa María del Juncal, que dispersarán esta noche a partir de las 19:00 hs 20 productos descendientes de The Leopard, First American, Honour and Glory, Sidney´s Candy, Essayons, Subordination, A Little Warm, Indy Point y Great Shadow. Desfilarán por el ring de ventas madres hijas de Royal Academy, Ride the Rails, Wild Event, Cagney, Hussonet, Roi Normand, High Yied, Mutakddim, Plicck, Awesome, Wrangler, Giant´s Causeway, Mogador, Dancer Man, Interprete, Robin des Pins, Spring Halo y Know Heights. Llegan hermanos y medios hermanos de Duro de Matar, Esa Guerrera, Programado, Loveydevil, Papa Toro, Rey Horik, Star Brava, Spettacolare, Yacumenza, Linda Glory, Loly, Lady Forever, Frida Law, Por una Cabeza. Remata Oribe y financia Primelux.